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Eğitim
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Afetzede akademisyenin geliştirdiği ‘Bil-Çek' uluslararası firmaları peşine taktı

2024-06-20 09:23:24
Afetzede akademisyenin geliştirdiği ‘Bil-Çek' uluslararası firmaları peşine taktı

Hatay'da akademisyen Doç. Dr. Mahmut Gülle tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği tarafından düzenlenen yarışmada ödül kazanan ‘Bil – Çek' isimli projeye ulusal ve uluslararası firmalardan teklif geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay'da eğitim ve öğretim de olumsuz etkilenmişti. Asrın felaketinin yaralarını sarabilmek adına kısa sürede eğitime başlayan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Mahmut Gülle, tüm olumsuzluklara rağmen 8 aylık çalışmayla eğitim sistemine katkı sağlayacak bir eğitim materyali tasarlamayı başardı.

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Foto - Afetzede akademisyenin geliştirdiği ‘Bil-Çek' uluslararası firmaları peşine taktı

Doç. Dr. Gülle, eğitimde seviye yükseltecek ‘Bil-Çek' isimli çalışmasıyla; her yaştan bireyin bilişsel ve duygusal süreçlerine destek olmayı hedefliyor. Asrın felaketinin olumsuz şartlarına rağmen geliştirilen çalışma, Belçika'nın Brüksel kentinde Avrupa Birliği tarafından düzenlenen AB Eurodesk 2024 proje ödüllerinde en iyi mansiyon ödülünü almayı başardı. 20 ülkeden 60 projenin katıldığı yarışmada ‘Bil-Çek' isimli projesiyle ödül almayı başaran Gülle, projeye yerli ve yabancı firmalardan yüksek teklifler almaya başladı. Doç. Dr. Gülle, ‘Bil-Çek' isimli projeyi 8 aylık süreçte tamamladığını belirterek, “8 aylık bir süreçte bu mevcut bir oyun modellemesi olarak tasarlanmış. Proje, iki ödül birlikte aldı.

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Foto - Afetzede akademisyenin geliştirdiği ‘Bil-Çek' uluslararası firmaları peşine taktı

Türk Patent Kurumu'nun Teknofest çerçevesinde yapmış olduğu bir uluslararası patent yarışmasında bronz ödülü aldı. Yakın zamanda Avrupa Birliği tarafından düzenlenen proje kapsamında çalışmamız en iyi mansiyon ödülü elde etti. Projemiz, 20 ülkenin katıldığı yarışmada 64 projeden en iyi mansiyon ödülünü almayı başardı. Projemiz 8 aylık süreçte tamamlandı ama bu 8 aylık sürecin içinde 4 ayımızı tamamen bunun tasarlanmasına, ve teknik anlamdaki çizimlerine harcadık. Tabi bunun prototipinde üretilmesi de zaman aldı. Prototiple birlikte 4 ayımızı ve mevcut orijinal haline gelmesi de 8 ayımızı aldı” dedi. “Ulusal ve uluslararası firmalarımızdan telif hakkı ile ilgili teklifler alıyoruz” Yaptığı projeye yerli ve yabancı firmalardan teklifler aldığını ifade eden Doç. Dr. Gülle, “Ulusal ve uluslararası firmalarımızdan telif hakkı ile ilgili teklifler alıyor.

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Foto - Afetzede akademisyenin geliştirdiği ‘Bil-Çek' uluslararası firmaları peşine taktı

Teklifleri şu an değerlendiriyoruz. İlk önce mevcut bir alt fizibilitenin çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra satılıp satılmaması konusunda üniversitemizle birlikte ortaklaşa bu konu hakkında sürecin devam etmesini istiyoruz. Şu an gelen teklifleri kabul etmedik. Şu an ısrarlı olan bir Türk firmamız var. O ısrarla geliyor. O zamana kadar bekletmeyi düşünüyoruz ki iyi teklifler hangisinden gelirse, tabii ki ülkemize de ekonomik anlamda bir girdisi olmasını düşünüyoruz. Bu girdi anlamda da iyi tekliflere de kucak açmanın gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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