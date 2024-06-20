2024-06-20 09:23:24 Afetzede akademisyenin geliştirdiği ‘Bil-Çek' uluslararası firmaları peşine taktı
Hatay'da akademisyen Doç. Dr. Mahmut Gülle tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği tarafından düzenlenen yarışmada ödül kazanan ‘Bil – Çek' isimli projeye ulusal ve uluslararası firmalardan teklif geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay'da eğitim ve öğretim de olumsuz etkilenmişti. Asrın felaketinin yaralarını sarabilmek adına kısa sürede eğitime başlayan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Mahmut Gülle, tüm olumsuzluklara rağmen 8 aylık çalışmayla eğitim sistemine katkı sağlayacak bir eğitim materyali tasarlamayı başardı.