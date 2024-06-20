Afetzede akademisyenin geliştirdiği ‘Bil-Çek' uluslararası firmaları peşine taktı

Türk Patent Kurumu'nun Teknofest çerçevesinde yapmış olduğu bir uluslararası patent yarışmasında bronz ödülü aldı. Yakın zamanda Avrupa Birliği tarafından düzenlenen proje kapsamında çalışmamız en iyi mansiyon ödülü elde etti. Projemiz, 20 ülkenin katıldığı yarışmada 64 projeden en iyi mansiyon ödülünü almayı başardı. Projemiz 8 aylık süreçte tamamlandı ama bu 8 aylık sürecin içinde 4 ayımızı tamamen bunun tasarlanmasına, ve teknik anlamdaki çizimlerine harcadık. Tabi bunun prototipinde üretilmesi de zaman aldı. Prototiple birlikte 4 ayımızı ve mevcut orijinal haline gelmesi de 8 ayımızı aldı” dedi. “Ulusal ve uluslararası firmalarımızdan telif hakkı ile ilgili teklifler alıyoruz” Yaptığı projeye yerli ve yabancı firmalardan teklifler aldığını ifade eden Doç. Dr. Gülle, “Ulusal ve uluslararası firmalarımızdan telif hakkı ile ilgili teklifler alıyor.