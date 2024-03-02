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Adnan Oktar’la ilgili şaşkına çeviren iddia! Cezaevinde meğer bunu yapmış! Kokusu yakında çıkar

2024-03-02 14:37:04
Adnan Oktar’la ilgili şaşkına çeviren iddia! Cezaevinde meğer bunu yapmış! Kokusu yakında çıkar

Adnan Oktar'ın Erzurum'daki cezaevinde yaklaşık bir ayda çoğunluğu kadın olan avukatlarla yüzlerce kez görüştüğü tespit edildi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, toplam 290 avukat görüşmesinden 252'si kadınlarla yapıldı.

#1
Foto - Adnan Oktar’la ilgili şaşkına çeviren iddia! Cezaevinde meğer bunu yapmış! Kokusu yakında çıkar

Görüşmeler sırasında kameraların açısının değiştiği de dosyaya girdi. CNN Türk haberinde, "Bütün organizasyon yurt dışından yapılıyor. Hedef güzel avukat, ardından görüşme ve iş teklifi. Bu görüşme Erzurum'da yüz yüze yapılıyor. Adnan Oktar'ın istediği kriterlerde olduğu tespit ediliyor. Bir de önemli olan kolay kandırılması. Ardından Adnan Oktar'la görüşme ayarlanıyor. Adnan Oktar ilk defa konuştuğu avukatı beğenirse sürekli onunla görüşmek istiyor. Bir avukat günde dört kere ziyarete gelmiş" denildi.

#2
Foto - Adnan Oktar’la ilgili şaşkına çeviren iddia! Cezaevinde meğer bunu yapmış! Kokusu yakında çıkar

Silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar, Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti. Oktar'ın Erzurum'daki cezaevinde çoğunluğu kadın avukatlarla yüzlerce kez görüştüğü tespit edildi. Erzurum'da avukat ziyaretleri için evlerin kiralandığı bir yapılanmaya gidildiği de tespit edildi. Van'a sevk edilmesindeki en önemli etkenin de bu yapılanma olduğu öne sürüldü. Adnan Oktar'un "Örgüte yeni avukatlar ve kişiler kazandırın" talimatı verdiği iddia edildi. CNN TÜRK muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, canlı yayında şu bilgileri verdi:

#3
Foto - Adnan Oktar’la ilgili şaşkına çeviren iddia! Cezaevinde meğer bunu yapmış! Kokusu yakında çıkar

"Adnan Oktar'ın bu dördüncü sevki. Bu süreç Silivri'den başlıyor. Edirne'ye uzanıyor. Edirne'den Erzurum'a, Erzurum'dan da Van'a kadar sürüklenen bir hikayeden bahsediyoruz. Anlatacağımız bu bilgiler ilk kez paylaşılacak bunu vurgulamak istiyorum.  Soruşturma ilmek ilmek işleniyor. Bu soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın son 1 yıl içinde Erzurum'da bir yapılanması olduğu tespit edildi. Adnan Oktar, avukatlarla görüşüyor. Peki Oktar, bu avukatlarla nasıl görüşüyor? Buna nasıl müsaade ediliyor? Hemen hızlıca anlatalım.  Önce bir tevkil avukatı ilanı veriyorlar. Avukatlar da bu ilanı görüyor. Başvuranlar var ve eleme yapıyorlar içerisinden. Güzel mi, genç mi, mesleğe yeni mi atılmış? Bu üç faktör çok önemli. Hedef güzel olması, çok önemli bu. Buna yurt dışındaki bu organizasyonu yapan kişi karar veriyor. Soruşturma kapsamında bu kişinin adını paylaşamıyorum. Bütün organizasyon yurt dışından yapılıyor. Hedef güzel avukat, ardından görüşme ve iş teklifi. Bu görüşme Erzurum'da yüz yüze yapılıyor. Adnan Oktar'ın istediği kriterlerde olduğu tespit ediliyor. Bir de önemli olan kolay kandırılması. Zaten süreç hep böyle başladı. Ardından Adnan Oktar'la görüşme ayarlanıyor. Zaten tam olarak kayış orada kopuyor. Adnan Oktar ilk defa konuştuğu avukatı beğenirse sürekli onunla görüşmek istiyor. Bir avukat günde dört kere ziyarete gelmiş.

#4
Foto - Adnan Oktar’la ilgili şaşkına çeviren iddia! Cezaevinde meğer bunu yapmış! Kokusu yakında çıkar

Bu adeta avukat  devşirme sistemi. Toplam 290 görüşmeden bahsediyoruz. Bu 290 görüşmenin 252'si kadınlarla yapılıyor. 21 kadın avukatla görüşme yapılıyor. Sadece Erzurum'dan değil, İstanbul'dan da avukatlar geliyor zaman zaman Adnan Oktar'la görüşmeye. Ve 8 erkek avukat. Bu 24 görüşme tamamen kamufle. Sırf kadınlarla sadece görüşüyor denmesin diye erkek avukatlarla da görüşüyor. Bu istatistikler 16 Şubat 2023 ile 22 Mart 2023 tarihleri arasında. Adnan Oktar bazı avukatlarla görüştüğü zaman kameranın açılarının değiştirildiği şu an soruşturma dosyasında yer alıyor. Bu soruşturmada yer alan bir detay. Bunu kim sağladı, kim aracı oldu, kim yardım etti? Şu an bunun üzerinde duruluyor. Bir avukatla görüşüldüğü zaman Adnan Oktar cezaevinde bir kameranın açısını değiştirebilecek noktaya gelmiş. Van'a sevk edilmesinde en önemli etken de bu. Adnan Oktar'ın sadece cezaevinde değil, şehir merkezinde de bir yapılanması vardı. Bir yıl içerisinde Erzurum'da yapılandı. Evler kiralandı. Adnan Oktar şu talimatı verdi; örgüte yeni avukatlar ve kişiler kazandırın. Hala Adnan Oktar'ın serbest kalmasını isteyenler var.

#5
Foto - Adnan Oktar’la ilgili şaşkına çeviren iddia! Cezaevinde meğer bunu yapmış! Kokusu yakında çıkar

Nasıl haberleşiyorlar? Çok eski bir sistem. Kitaplarla haberleşiyorlar. Bazı kitapların içerisinde bulunan kelimeler, Adnan Oktar tarafından işaretleniyor. Ardından da cümleler kurularak dışarıda örgütle haberleştiği iddiaları var. Van'daki durum kritik. Aynı yapılaşmanın olmaması için birtakım önlemler alındı, alınmaya da devam edecek."

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