Adnan Oktar’la ilgili şaşkına çeviren iddia! Cezaevinde meğer bunu yapmış! Kokusu yakında çıkar

"Adnan Oktar'ın bu dördüncü sevki. Bu süreç Silivri'den başlıyor. Edirne'ye uzanıyor. Edirne'den Erzurum'a, Erzurum'dan da Van'a kadar sürüklenen bir hikayeden bahsediyoruz. Anlatacağımız bu bilgiler ilk kez paylaşılacak bunu vurgulamak istiyorum. Soruşturma ilmek ilmek işleniyor. Bu soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın son 1 yıl içinde Erzurum'da bir yapılanması olduğu tespit edildi. Adnan Oktar, avukatlarla görüşüyor. Peki Oktar, bu avukatlarla nasıl görüşüyor? Buna nasıl müsaade ediliyor? Hemen hızlıca anlatalım. Önce bir tevkil avukatı ilanı veriyorlar. Avukatlar da bu ilanı görüyor. Başvuranlar var ve eleme yapıyorlar içerisinden. Güzel mi, genç mi, mesleğe yeni mi atılmış? Bu üç faktör çok önemli. Hedef güzel olması, çok önemli bu. Buna yurt dışındaki bu organizasyonu yapan kişi karar veriyor. Soruşturma kapsamında bu kişinin adını paylaşamıyorum. Bütün organizasyon yurt dışından yapılıyor. Hedef güzel avukat, ardından görüşme ve iş teklifi. Bu görüşme Erzurum'da yüz yüze yapılıyor. Adnan Oktar'ın istediği kriterlerde olduğu tespit ediliyor. Bir de önemli olan kolay kandırılması. Zaten süreç hep böyle başladı. Ardından Adnan Oktar'la görüşme ayarlanıyor. Zaten tam olarak kayış orada kopuyor. Adnan Oktar ilk defa konuştuğu avukatı beğenirse sürekli onunla görüşmek istiyor. Bir avukat günde dört kere ziyarete gelmiş.