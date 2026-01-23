Adları uyuşturucu operasyonlarında geçiyordu! Ünlü isimlerin aylık kazançları belli oldu
İstanbul'da ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin detaylar merak ediliyor...
Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı.
Ünlü isimlere meslekleri, gelir durumları, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıkları, sosyal medyada bu tür içeriklerle ilgili paylaşım yapıp yapmadıkları, uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunup bulunmadıkları gibi sorular yöneltildi. YÖNELTİLEN SORULAR ŞU ŞEKİLDE: • Mesleğiniz nedir? • Geçiminizi nasıl sağlarsınız? • Uyarıcı ve uyuşturucu madde kullandınız mı? • Facebook, Telegram gibi sosyal medyada uyarıcı madde paylaşımı, yeniden gönderme ya da alıntı gibi eylemlerde bulundunuz mu? İşte aylık geliri açıklanan ünlüler:
Şarkıcı Hadise, sanatçı olduğunu ve aylık gelirinin 700 ila 800 bin lira arasında değiştiğini belirtti.
“Yasa dışı bahis reklamı” davasında hakim karşısına çıkan Sadettin Saran, aylık gelirini 5 milyon TL olarak beyan etti.
DANLA BİLİC 98 milyon TL (yıllık)
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un aylık gelirine ilişkin beyan edilen bilgilere göre Ersoy’un aylık kazancı 390.000 TL olarak yer aldı.
ELA RÜMEYSA CEBECİ Aylık gelirinin 120 bin lira olduğunu iddia etti.
DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT Aylık gelir sorusuna 150 - 200 bin lira gelirleri olduğunu ifade etmişlerdi. (2023 kara para soruşturmasında)
Aleyna Tilki'nin 2025 yılı itibarıyla tahmini toplam serveti 1 milyar TL'nin üzerinde olarak değerlendiriliyor. Bazı kaynaklar, Tilki'nin bugüne kadar elde ettiği varlığın 25 milyon dolara (yaklaşık 850 milyon TL) ulaştığını belirtiyor.
