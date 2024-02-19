  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
13
Adıyaman'da polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kameralarda

2024-02-19 09:07:25
Adıyaman'da polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kameralarda

Adıyaman'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil metrelerce yükseklikten dere yatağına düştü. Kaza sonucu 1 polis memur hayatını kaybetti. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

#1
Foto - Adıyaman'da polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kameralarda

  • Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Furkan Erkuş idaresindeki 01 AGA 962 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Hastane Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
  • Otomobilin kaldırıma çarpmasıyla otomobil taklalar atarak yol kenarındaki aydınlatma direğini devirip yaklaşık 150 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

#2
Foto - Adıyaman'da polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kameralarda

  • Meydana gelen feci kaza ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

#3
Foto - Adıyaman'da polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kameralarda

  • Durumu fark eden vatandaşlar kaza yerine koşarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

#4
Foto - Adıyaman'da polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kameralarda

  • Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Adıyaman'da polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kameralarda

  • Kazada 3 yıllık polis memuru olan Furkan Erkuş olay yerinde hayatını kaybederken yine Çevik Kuvvet Müdürlüğü kadrosunda komiser olarak görevli Güven K. yaralandı.

#6
Foto - Adıyaman'da polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kameralarda

  • Yaralı komiser olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#7
Foto - Adıyaman'da polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kameralarda

  • Araç içerisinde hayatını kaybeden ve araç içerisinde sıkışan Furkan Erkuş’un çıkarılması için ekipler bataklığa dönmüş dere yatağında saatlerce çalışma yaptı.

#8
Foto - Adıyaman'da polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kameralarda

  • Çamurdan dolayı cenaze çıkarılamayınca kaza yapan araç vinç yardımıyla dere yatağından çıkarılarak kara yoluna indirildi.

#9
Foto - Adıyaman'da polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kameralarda

  • Cenaze, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

#10
Foto - Adıyaman'da polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kameralarda

  • Furkan Erkuş’un cansız bedeni cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

#11
Foto - Adıyaman'da polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kameralarda

  • Öte yandan olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ise kazayla ilgili bilgi alarak incelemelerde bulundu.

#12
Foto - Adıyaman'da polis memurunun hayatını kaybettiği kaza kameralarda

  • Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Soylu’dan CHP'ye ziyaret! CHP’liler ne yaptı?
Gündem

Soylu’dan CHP'ye ziyaret! CHP’liler ne yaptı?

AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu, Şişli’deki CHP seçim bürosunu ziyaret etti. CHP’liler Süleyman Soylu’..
'Soyer pimi çekip bombayı İzmir’in ortasına bıraktı!'
Siyaset

'Soyer pimi çekip bombayı İzmir’in ortasına bıraktı!'

İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bu kente en büyük katkılarından biriydi 90 dakika uygulaması. Kocaoğlu, ulaşımda İz..
Ümit Özdağ'dan İmamoğlu çıkışı! 'Türkiye için ciddi bir tehlike'
Siyaset

Ümit Özdağ'dan İmamoğlu çıkışı! 'Türkiye için ciddi bir tehlike'

CHP'nin, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile olan ilişkisine tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Ben Ekrem İmamoğlu’nu..
Fotoğraftaki çocuk 20 yıl sonra katili oldu!
Yerel

Fotoğraftaki çocuk 20 yıl sonra katili oldu!

Denizli’de komşuları Şahin Demirten’i kaza süsü vererek öldüren aile üyelerinden 1’i tutuklandı, 3’ü serbest bırakıldı. Araları bozulmadan ö..
Bankada parası olanlar dikkat! Güzel haber geldi
Ekonomi

Bankada parası olanlar dikkat! Güzel haber geldi

Bankalar ATM'lerden nakit çekim ücretlerinin limitlerinde değişikliğe gitti. Bankaların gönderdiği bildirimlere göre ATM'lerden 5 bin lira o..
Hanedan düğünü Halil Konakcı ile İlber Ortaylı'yı aynı masada buluşturdu!
Sosyal Medya

Hanedan düğünü Halil Konakcı ile İlber Ortaylı'yı aynı masada buluşturdu!

II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun İstanbul'da düzenlenen düğün töreni, Halil Konakcı Hoca ile İlber Ortaylı'yı aynı masada..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23