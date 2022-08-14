Adım adım takip ediliyor! Beton denetiminde yeni dönem

Sistemin tüm yapılarda yaygınlaştırılması için de çalışmalar yapıldı. Ayrıca, Türkiye'de bu zamana kadar üretimi olmayan RFID etiketlerin üretimine 7 Nisan 2020'de başlandı ve birçok sektörde kullanım yeri bulan bu teknoloji yerli ve milli hale getirildi. Sistemin hayata geçtiği 2018'den 10 Ağustos 2022'ye kadar 279 bin 651 inşaattan 22 milyon 41 bin 317 taze beton numunesi alındı ve incelemeye tabi tutuldu. EBİS'in uygulanmaya başlamasının ardından sistemle elde edilen verilerin doğruluğunda yüzde 99,45'lik başarı yakalandı.