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Adım adım takip ediliyor! Beton denetiminde yeni dönem

2022-08-14 14:57:01
Adım adım takip ediliyor! Beton denetiminde yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca geliştirilen Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile yapı projelerinde betonla ilgili tüm süreçler kayıt altına alınıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, EBİS Projesi'nin Ar-Ge sürecinin tamamlanması ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 4 Şubat 2018'de iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün ardından AselsanNet tarafından yüzde 100 yerli ve milli, RFID okuyucular, IP kameralar, mini PC, GSM modem, kesintisiz güç kaynağı ve akıllı kilit gibi özellikleri bulunan prototip bir beton kırım cihazı üretilerek Eskişehir'de pilot çalışma yapıldı.

#1
Foto - Adım adım takip ediliyor! Beton denetiminde yeni dönem

Prototip cihaz başarısının sağlanmasıyla 650 adet beton test cihazı üretildi. Cihazların, Bakanlık tarafından izin belgeli laboratuvarlarda ücretsiz kurulumları ve kalibrasyonları gerçekleştirildi. Kullanıcıların da sisteme kolaylıkla erişebilmesi için çeşitli yazılımlar hazırlandı. Yazılımlardan edinilecek verilerin muhafazası için bir veri merkezi kuruldu. Veri merkezinin, doğal felaket anında verilerin kurtarılabilmesi için felaket kurtarma merkezi olarak işlev görmesi planlandı. Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapan personeline yönelik ülke genelinde çeşitli eğitimler düzenlendi. Kullanıcıların sorunlarına ivedilikle çözüm sağlanabilmesi için 7/24 hizmet veren bir çağrı merkezi de kuruldu.

#2
Foto - Adım adım takip ediliyor! Beton denetiminde yeni dönem

Sistemin tüm yapılarda yaygınlaştırılması için de çalışmalar yapıldı. Ayrıca, Türkiye'de bu zamana kadar üretimi olmayan RFID etiketlerin üretimine 7 Nisan 2020'de başlandı ve birçok sektörde kullanım yeri bulan bu teknoloji yerli ve milli hale getirildi. Sistemin hayata geçtiği 2018'den 10 Ağustos 2022'ye kadar 279 bin 651 inşaattan 22 milyon 41 bin 317 taze beton numunesi alındı ve incelemeye tabi tutuldu. EBİS'in uygulanmaya başlamasının ardından sistemle elde edilen verilerin doğruluğunda yüzde 99,45'lik başarı yakalandı.

#3
Foto - Adım adım takip ediliyor! Beton denetiminde yeni dönem

EBİS ile yapı projesinde belirtilen beton sınıfına ve standartlara uygunluğun belirlenmesi ve beton dökümü esnasında görevlilerin, görevlerini yerine getirip getirmediklerinin kontrolü yapılıyor. Sistemle, hangi inşaatta hangi sınıf betonun kullanıldığı, bu betonun hangi beton mikserinden, hangi gün ve saatte alındığı, deneyler için kaç numune hazırlandığı, deneylerin hangi laboratuvarda kim tarafından gerçekleştirildiği, beton dökümüne yapı denetim görevlilerinin katılıp katılmadığı, numunelerin ilgili standardında belirlenen sürelerde şantiye mahallinde ve kür havuzunda uygun koşullarda bekletilip bekletilmediği denetlenebiliyor.

#4
Foto - Adım adım takip ediliyor! Beton denetiminde yeni dönem

Yapılarda kullanılan betonların Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi (RFID) sayesinde kimlik kazanması sağlanırken ülke genelinde manipülasyonu engelleyecek şekilde tasarlanmış beton test cihazları ile laboratuvar deneyleri de EBİS kapsamında yapılıyor. EBİS, 2019'da Avrasya İnşaat Mimarlık Mühendislik ve Tasarım Proje Festivalinde İnovasyon Ödülü, 2019'da Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri haftası kapsamında yılın E-Dönüşüm Projesi, 2020'de Türkiye Bilişim Derneğince düzenlenen 2020 Bilişim Ödülleri arasından Kurumsal Süreçlerde Fayda Ödüllerine layık görüldü. Çipli Elektronik Beton İzleme Sistemi'ni (EBİS) dünyadaki birçok ülke, uygulama için Bakanlıkla görüşmeye başladı. Bu kapsamda Azerbaycan, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Bakanlığa EBİS'i uygulamaya yönelik talepler geldi.

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