2022-08-14 14:57:01 Adım adım takip ediliyor! Beton denetiminde yeni dönem
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca geliştirilen Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile yapı projelerinde betonla ilgili tüm süreçler kayıt altına alınıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, EBİS Projesi'nin Ar-Ge sürecinin tamamlanması ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 4 Şubat 2018'de iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün ardından AselsanNet tarafından yüzde 100 yerli ve milli, RFID okuyucular, IP kameralar, mini PC, GSM modem, kesintisiz güç kaynağı ve akıllı kilit gibi özellikleri bulunan prototip bir beton kırım cihazı üretilerek Eskişehir'de pilot çalışma yapıldı.