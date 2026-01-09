Adı boykot listesinde yer alan IKEA’dan flaş karar: Kapatıyorlar

IKEA’dan yapılan resmi açıklamaya göre; Şanghay, Guangzhou ve Tianjin gibi metropollerin de aralarında bulunduğu yedi farklı lokasyondaki büyük formatlı mağazalarda faaliyetler 2 Şubat itibarıyla sona erecek. Bu hamle, şirketin Çin’deki fiziksel operasyonlarını daha verimli ve kompakt bir yapıya kavuşturma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.