  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Adı boykot listesinde yer alan IKEA’dan flaş karar: Kapatıyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Adı boykot listesinde yer alan IKEA’dan flaş karar: Kapatıyorlar

Batı Şeria’daki Filistin kentlerine mobilya göndermeyi reddederken, İsrail’in işgali altındaki yerleşimlere mobilya göndermekten çekinmeyen IKEA'dan flaş bir karar geldi.

#1
Foto - Adı boykot listesinde yer alan IKEA’dan flaş karar: Kapatıyorlar

Adı boykot listesinde yer alan İsveç merkezli dev mobilya markası IKEA, bir ay sonra Çin'deki 7 büyük mağazasını kapatacağını duyurdu.

#2
Foto - Adı boykot listesinde yer alan IKEA’dan flaş karar: Kapatıyorlar

İsveçli mobilya devi IKEA, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin’de stratejik bir küçülme ve yeniden yapılanma kararı aldı. Şirket, Çin emlak sektöründeki durgunluk ve yerel markaların artan baskısı nedeniyle yedi büyük formatlı dev mağazasını kapatacağını duyurdu.

#3
Foto - Adı boykot listesinde yer alan IKEA’dan flaş karar: Kapatıyorlar

IKEA’dan yapılan resmi açıklamaya göre; Şanghay, Guangzhou ve Tianjin gibi metropollerin de aralarında bulunduğu yedi farklı lokasyondaki büyük formatlı mağazalarda faaliyetler 2 Şubat itibarıyla sona erecek. Bu hamle, şirketin Çin’deki fiziksel operasyonlarını daha verimli ve kompakt bir yapıya kavuşturma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

#4
Foto - Adı boykot listesinde yer alan IKEA’dan flaş karar: Kapatıyorlar

Dev mağazaların yerini, tüketicilere daha yakın olmayı hedefleyen "küçük formatlı" satış noktaları alacak. IKEA, önümüzdeki iki yıl içinde Pekin ve Shenzhen odaklı olmak üzere yaklaşık 12 yeni küçük formatlı mağaza açmayı planlıyor. Bu dönüşümle birlikte şirket tüketicilerin şehir dışındaki dev komplekslere gitmek yerine, şehir merkezindeki butik mağazalardan alışveriş yapması sağlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran emekli maaşı açıklaması
Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran emekli maaşı açıklaması

Canlı yayında soruları cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığıyla ilgili açıklama yaptı...
Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor
Gündem

Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor

Almanya, iklim hedefleri doğrultusunda radikal bir adım atarak enerji tüketiminde yeni bir devri başlatıyor. Sözcü gazetesinin haberine göre..
Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!
Gündem

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK-SDG terör örgütünün İstanbul'daki uzantıları, sokakları karıştırmaya yeltendi. Te..
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!
Gündem

Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!" başlıklı yazısı...
3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
Siyaset

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Dün Deva, Gelecek ve CHP’den istifa eden 3 milletvekilini Ak Parti’ye katılmasının ardından bugün de 2’si büyükşehir olmak üzere CHP’nin eli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23