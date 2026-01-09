Adı boykot listesinde yer alan IKEA’dan flaş karar: Kapatıyorlar
Batı Şeria’daki Filistin kentlerine mobilya göndermeyi reddederken, İsrail’in işgali altındaki yerleşimlere mobilya göndermekten çekinmeyen IKEA'dan flaş bir karar geldi.
Adı boykot listesinde yer alan İsveç merkezli dev mobilya markası IKEA, bir ay sonra Çin'deki 7 büyük mağazasını kapatacağını duyurdu.
İsveçli mobilya devi IKEA, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin’de stratejik bir küçülme ve yeniden yapılanma kararı aldı. Şirket, Çin emlak sektöründeki durgunluk ve yerel markaların artan baskısı nedeniyle yedi büyük formatlı dev mağazasını kapatacağını duyurdu.
IKEA’dan yapılan resmi açıklamaya göre; Şanghay, Guangzhou ve Tianjin gibi metropollerin de aralarında bulunduğu yedi farklı lokasyondaki büyük formatlı mağazalarda faaliyetler 2 Şubat itibarıyla sona erecek. Bu hamle, şirketin Çin’deki fiziksel operasyonlarını daha verimli ve kompakt bir yapıya kavuşturma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.
Dev mağazaların yerini, tüketicilere daha yakın olmayı hedefleyen "küçük formatlı" satış noktaları alacak. IKEA, önümüzdeki iki yıl içinde Pekin ve Shenzhen odaklı olmak üzere yaklaşık 12 yeni küçük formatlı mağaza açmayı planlıyor. Bu dönüşümle birlikte şirket tüketicilerin şehir dışındaki dev komplekslere gitmek yerine, şehir merkezindeki butik mağazalardan alışveriş yapması sağlanacak.
