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Adeta zehir saçıyor! Siz siz olun ıhlamuru böyle demlemeyin

2023-12-14 11:02:36
Adeta zehir saçıyor! Siz siz olun ıhlamuru böyle demlemeyin

Kış aylarının vazgeçilmez çaylarından ıhlamur, yanlış demlendiğinde şifa yerine zehir saçıyor. Siz siz olun bu yöntemi kullanmayın.

#1
Foto - Adeta zehir saçıyor! Siz siz olun ıhlamuru böyle demlemeyin

Lezzetli aroması ve hoş kokusu ile en sevilen bitki çaylarından biri olan ıhlamur, yarı tropik bölgelerde yetişir. Ihlamurgiller ya da farklı bir deyişle Malvaceae ailesinin Tilia cinsi olarak da tanımlanabilen ıhlamur ağacı, ağaç veya çalı formunda görülebilir. Anadolu’da çok rağbet gören ıhlamurun, Orta Avrupa’da da çok eski zamanlardan beri popüler bir ağaç olduğu biliniyor. Öyle ki geçmişte bu bölgedeki neredeyse tüm köylerin merkezinde, mutlaka bir ıhlamur ağacı bulunduğu söyleniyor. Ihlamur, sedatif yani rahatlatıcı özelliği ile anksiyete gibi sorunlarda mücadeleyi sağlar. Ihlamur ile yapılan araştırmalar, onun endişeyi azalttığını, geceleri daha rahat uyumayı ve sakinleşmeyi sağladığını ortaya çıkarmıştır. Ihlamur çayı içmenin rahatlatıcı etkisi günümüzün en büyük sorunlarından anksiyete ve strese karşı iyi gelmektedir. Ihlamurun bu faydasından yararlanmak için günlük tüketime dahil etmek gerekir.

#2
Foto - Adeta zehir saçıyor! Siz siz olun ıhlamuru böyle demlemeyin

Herkesin vücut yapısı farklıdır, bu nedenle herhangi bir bitki veya bitki çayı gibi doğal ürünleri tüketirken bireylerin kendi sağlık durumlarına ve olası etkileşimlere dikkat etmeleri önemlidir. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, ihlamur veya başka bir bitki çayı gibi şeyleri tüketmeden önce bir sağlık profesyoneli ile konuşmanız önemlidir. Uzmanlar, halk arasında doğal olan her şeyin zararsız olarak görüldüğünü belirtip, 'Kış aylarına yaklaşıldığında en çok tüketilen ürünlerin başında ıhlamur geliyor, özellikle bu aylarda çok fazla tüketiliyor. Sakinleştirici ve idrar söktürücü özelliği, soğuk algınlığına iyi gelmesi, öksürük ve balgam giderilmesinde ve bağışıklık sisteminin korunması amacıyla tüketiliyor. Çok sık tüketildiği için bir takım yanlışlıklarda yapılıyor. Eğer biz doğru kullanırsak yüksek bir performansta fayda sağlıyoruz. Ama kullanım hatası olursa yararından çok zararı da olur. Halk arasında doğal olan her şey zararsızdır gibi görülüyor. Almış olduğumuz ıhlamurun bir taze olması ve dönemin de toplanması gerekli. Toz toprak olmaması ve özellikle daha çok kapalı poşetlerde alınması, ıhlamurun çiçek ve yaprağıyla birlikte kullanılması gerekiyor' dedi.

#3
Foto - Adeta zehir saçıyor! Siz siz olun ıhlamuru böyle demlemeyin

Ihlamurun saatlerce kaynatılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar 'Almış olduğumuz ıhlamuru demleyeceğimiz zaman yapılan hatalardan birisi soğuk suya koyup saatlerce kaynatmamız. Uzun sürede kaynattığımız zaman ıhlamurda ki tanen miktarı suya geçiyor rengi koyulaşmaya başlıyor ve acılaşıyor. Artık bitkideki istemediğimiz ve yarardan çok zararı olabilecek maddeler bu suyun içerisine geçmeye başlıyor. Biz ıhlamurun saatlerce kaynamasını istemiyoruz. Burada yapılabilecek şey bir tutam ıhlamuru toz ve topraktan arındırmak için hafif sudan geçirmek gerekiyor. Diğer bir yanlış husus bitki çaylarını 100 derecenin üzerinde çok kaynar şekilde içiyoruz. Bu şekilde içildiğinde gırtlak kanseri ve boğazda sorunlar görülebilir' şeklinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

#4
Foto - Adeta zehir saçıyor! Siz siz olun ıhlamuru böyle demlemeyin

IHLAMURUN ETKİSİNİ ARTIRAN YÖNTEMLER C vitamini deposu olan limon ile tüketildiğinde bağışıklık sistemini de bir zırh gibi güçlendirir. Ihlamura biraz tarçın atarsanız bu balgamı sökebilir bir avuç ıhlamuru 2 litre suya atarak yapabiliriz. Bir de havlıcan var bunu da atarsanız kış aylarında sizi daha mukavemetli içerden dirençli tutabilir. Bir tane zencefil atarsanız antibiyotik özelliği görülebilir. İçerisine ada çayı atarsanız boğazınıza iyi gelebilir ayrıca kuşburnu katarsanız C vitamini artabilir. Ayrıca içerine olmadıysa papatya atarsanız içerinizde bulunan zehri atabilir. Kaynak: Yasemin

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