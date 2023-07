Adeta ip gibi uzuyor İşte dünyanın en dar ülkesi…

Ülkenin deniz seviyesinden en yüksek noktası yalnızca 4,8 metre yükseklikte. Bu nedenle Tuvalu neredeyse her an, yükselen okyanus sularının altına kalma tehlikesi ile karşı karşıya. Dünyanın en dar ülkesinde yaşam göründüğünden çok daha zor. Her şeyden önce bu küçük ada ülkesinde içilebilir su kaynakları oldukça kısıtlı. Ayrıca karasal alanların son derece yetersiz olması nedeniyle ülkede tarımsal üretim yapmak da hiç kolay değil. Bu nedenle Tuvalu’da yaşayan insanlar ihtiyaç duydukları ürünlerin neredeyse tamamını dışarıdan tedarik etmek zorunda. Tuvalu’da su ve yiyecek dâhil olmak üzere insan yaşamında ihtiyaç duyulan hemen her şey dışarıdan getiriliyor. Ancak ülkedeki tedarik zinciri pamuk ipliğine bağlı. Çünkü ülkeye ulaşım yalnızca deniz yolu ile sağlanabiliyor. Bu nedenle kötü hava koşulları dahi ülkeye ulaşılmasını büyük oranda zorlaştırıyor, bazense tamamen imkânsız hale getiriyor. Bu sebeple Tuvalu’da yaşayan insanların, her an her türlü olumsuz koşula karşı hazırlıklı olması, yaşamını bu doğrultuda şekillendirmesi gerekiyor. Dünyanın en dar ülkesinin genişlemesi mümkün değil. Bu nedenle Tuvalu’nun “gelişmesi” de uzak bir hayal. Kara kütlesinin sınırlı olması kentleşmeden nüfus planlamasına, üretimden altyapıya kadar ülkedeki bütün alanları derinden etkileyen bir durum. Yani ülkenin coğrafi yapısı, gelişimin önündeki en önemli engellerden biri. Tuvalu halkı, burada yaşamaya devam edebilmek için yaşamını bu sıra dışı gerçeğe göre düzenlemek zorunda…