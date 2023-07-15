  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Emekli maaşlarına yapılan zam yetersiz' diyen Mustafa Destici son teklifini duyurdu: Mutlaka bu yapılmalı

İşte ihanetin kronolojisi... 15 Temmuz gecesi bunlar yaşandı

Avrupa resmen duyurdu! Eyvah eyvah! "Katil" hız kesmeden Türkiye'nin üzerine üzerine geliyor

Dünyanın en büyük istila hareketi başladı! Genişledikçe genişliyorlar! Yakında tüm dünyayı ele geçirecekler

Adeta ip gibi uzuyor İşte dünyanın en dar ülkesi…

Trabzonspor’dan Süper Lig'i sallayacak hamle! Taraftarlar horon tepecek

Adana Demirspor’dan çılgın transfer hamlesi! Tutabilene aşk olsun! Nani’den sonra bir dünya yıldızı daha geliyor

Abi kardeşin karıştığı feci kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Arabasını paramparça halde buldu! Kimin yaptığını öğrenince asıl şoku o zaman yaşadı

İkinci el aracı olanlar için tarih verip uyardılar! Bugünden itibaren bunu yapanlar başını taşlara vuracak

Aktüel
6
Adeta ip gibi uzuyor İşte dünyanın en dar ülkesi…

2023-07-15 10:43:08
Adeta ip gibi uzuyor İşte dünyanın en dar ülkesi…

Dünya üzerinde birbirinden oldukça farklı özelliklere sahip onlarca ülke var. Bazı ülkeler, benzersiz doğal güzellikleri ile öne çıkıyor, bazıları kıymetli kültür miraslarıyla. Bazıları ise zorlu yaşam koşullarıyla biliniyor. Ancak Pasifik Okyanusu’nda, Hawaii ile Avustralya arasında yer alan Tuvalu isimli ada ülkesi, bildiğiniz bütün ülkelerden farklı bir özelliğe sahip. Tuvalu, dünyanın “en dar” ülkesi.

#1
Foto - Adeta ip gibi uzuyor İşte dünyanın en dar ülkesi…

Bu sıra dışı unvan, hem ülkeyi hem de burada yaşayan insanların yaşamını oldukça ilginç bir hale getiriyor. Tuvalu’da yaşayan insanların maddi ve fiziksel yaşamları kadar, kültür yapıları ve yaşam biçimleri de bu “darlığa” göre şekilleniyor. İşte dünyanın en dar ülkesi Tuvalu hakkında bilmeniz gerekenler.

#2
Foto - Adeta ip gibi uzuyor İşte dünyanın en dar ülkesi…

Tuvalu, Pasifik Okyanusu’nun güneyinde, Hawaii ile Avustralya arasında kalan küçük bir ada ülkesi. Bununla birlikte ülke toplam 9 adanın birleşiminden oluşuyor. Bu adalardan 4’ü resif, 5’i ise mercan adası.Tuvalu’da yalnızca 11.900 insan yaşıyor Yani Tuvalu, Vatikan’dan sonra dünyanın en az nüfusa sahip ülkesi. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin en az nüfuslu üyesi de yine Tuvalu. Ülkedeki insanların yarısından fazlası ise başkent Funafuti’de yaşıyor.

#3
Foto - Adeta ip gibi uzuyor İşte dünyanın en dar ülkesi…

Ülke 1978 yılında bağımsızlığını ilan etti. Bu tarihten önce Birleşik Krallık’ın bir parçası olarak varlığını sürdürüyordu. Bununla birlikte Tuvalu halen İngiliz Milletler Topluluğunun bir üyesi. Yani ülkenin resmi yöneticisi günümüzde de kısa süre önce Birleşik Krallık tacını giyen Kral III. Charles.

#4
Foto - Adeta ip gibi uzuyor İşte dünyanın en dar ülkesi…

Pek çok ada ülkesi gibi büyüleyici doğal güzelliklere sahip. El değmemiş kumsallar, berrak okyanus suları ve yemyeşil ağaçlar Tuvalu’yu oldukça önemli bir cazibe merkezine dönüştürüyor. Ancak ülkeyi ilgi çekici hale getiren şey bu doğal güzelliklerin hiçbiri değil. Ülkenin ortalama genişliği, yalnızca 1,8 kilometre. Tuvalu’daki en geniş nokta ise ancak 5 kilometre olarak ölçülüyor. Tuvalu, Güney Pasifik boyunca uzanan ince, uzun, dar ve hayli ilginç bir ülke! Elbette bu sıra dışı unvan, ülkenin popülaritesini artıran en önemli unsur. Ancak bu durumun Tuvalu halkı için getirdiği bazı ciddi sorunlar da var.

#5
Foto - Adeta ip gibi uzuyor İşte dünyanın en dar ülkesi…

Ülkenin deniz seviyesinden en yüksek noktası yalnızca 4,8 metre yükseklikte. Bu nedenle Tuvalu neredeyse her an, yükselen okyanus sularının altına kalma tehlikesi ile karşı karşıya. Dünyanın en dar ülkesinde yaşam göründüğünden çok daha zor. Her şeyden önce bu küçük ada ülkesinde içilebilir su kaynakları oldukça kısıtlı. Ayrıca karasal alanların son derece yetersiz olması nedeniyle ülkede tarımsal üretim yapmak da hiç kolay değil. Bu nedenle Tuvalu’da yaşayan insanlar ihtiyaç duydukları ürünlerin neredeyse tamamını dışarıdan tedarik etmek zorunda. Tuvalu’da su ve yiyecek dâhil olmak üzere insan yaşamında ihtiyaç duyulan hemen her şey dışarıdan getiriliyor. Ancak ülkedeki tedarik zinciri pamuk ipliğine bağlı. Çünkü ülkeye ulaşım yalnızca deniz yolu ile sağlanabiliyor. Bu nedenle kötü hava koşulları dahi ülkeye ulaşılmasını büyük oranda zorlaştırıyor, bazense tamamen imkânsız hale getiriyor. Bu sebeple Tuvalu’da yaşayan insanların, her an her türlü olumsuz koşula karşı hazırlıklı olması, yaşamını bu doğrultuda şekillendirmesi gerekiyor. Dünyanın en dar ülkesinin genişlemesi mümkün değil. Bu nedenle Tuvalu’nun “gelişmesi” de uzak bir hayal. Kara kütlesinin sınırlı olması kentleşmeden nüfus planlamasına, üretimden altyapıya kadar ülkedeki bütün alanları derinden etkileyen bir durum. Yani ülkenin coğrafi yapısı, gelişimin önündeki en önemli engellerden biri. Tuvalu halkı, burada yaşamaya devam edebilmek için yaşamını bu sıra dışı gerçeğe göre düzenlemek zorunda…

Menzil açıklaması muhalifleri zıplatmıştı... Babacan'dan laikçilere şirinlik!
Siyaset

Menzil açıklaması muhalifleri zıplatmıştı... Babacan'dan laikçilere şirinlik!

Menzil şeyhinin vefatının ardından yayınladığı başsağlığı mesajıyla muhalifleri kızdıran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, laikçilere ..
O televizyon kanalı tarih oldu! Yayın hayatına son verildi
Gündem

O televizyon kanalı tarih oldu! Yayın hayatına son verildi

TV hayatına daha önce son veren spor kanalı NTVSpor dijital hayatına da son vermeye hazırlanıyor.
Türkiye’den bomba Suudi Arabistan, Katar ve BAE hamlesi! Bütün dünya şaşkın
Gündem

Türkiye’den bomba Suudi Arabistan, Katar ve BAE hamlesi! Bütün dünya şaşkın

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'..
Anaokulu öğretmeni idam edildi! Sebebi şok etti
Dünya

Anaokulu öğretmeni idam edildi! Sebebi şok etti

Çin'de bir anaokulu öğretmeni idam edildi. Vang Yun isimli öğretmenin 25 çocuğu kasten zehirlediği ve birinin ölümüne neden olduğu belirtild..
AnadoluJet, sessiz sedasız 'AJet' oldu! Yeni şirket yapısıyla faaliyetlerini sürdürecek
Aktüel

AnadoluJet, sessiz sedasız 'AJet' oldu! Yeni şirket yapısıyla faaliyetlerini sürdürecek

THY, "AJet" ismiyle yeni bir şirket kurulduğunu ve AnadoluJet'in faaliyetlerinin bu şirkete devredildiğini açıkladı. Büyük şirketinden biriy..
Öğrenciler büyük avantajlara imza attı! Burslara yüzde 20 zam geldi: Hemen kontrol edin
Eğitim

Öğrenciler büyük avantajlara imza attı! Burslara yüzde 20 zam geldi: Hemen kontrol edin

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan büyük müjde geldi. Yüksek lisans öğrencileri de bu düzenleme ile büyük avantajlara imza attı. öğrencinin ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23