2021-10-22 13:38:50 Adeta davetiye çıkarıyoruz Ellerini telefondan yüzüne götürenler dikkat
Elleri ile sık sık yüzüne dokunanlar dikkat. Cilt sağlığının en çok tehdit edildiği noktalardan biri de her yere ellerin yüzümüze veya cildimize temas etmesidir. Her yere koyduğumuz ve taşıdığımız cep telefonlarının dış dünya ile sürekli bağlantı halinde olan ellerimizin yüzümüze değip durması tüm mikropları ve bakterileri cildimize davet etmektedir. Bu tip alışkanlıklardan kurtularak cildinizin çok daha temiz kalmasını sağlayabilir ve sivilceleri önleyebilirsiniz.