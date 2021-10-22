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Aktüel
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Adeta davetiye çıkarıyoruz Ellerini telefondan yüzüne götürenler dikkat

2021-10-22 13:38:50
Adeta davetiye çıkarıyoruz Ellerini telefondan yüzüne götürenler dikkat

Elleri ile sık sık yüzüne dokunanlar dikkat. Cilt sağlığının en çok tehdit edildiği noktalardan biri de her yere ellerin yüzümüze veya cildimize temas etmesidir. Her yere koyduğumuz ve taşıdığımız cep telefonlarının dış dünya ile sürekli bağlantı halinde olan ellerimizin yüzümüze değip durması tüm mikropları ve bakterileri cildimize davet etmektedir. Bu tip alışkanlıklardan kurtularak cildinizin çok daha temiz kalmasını sağlayabilir ve sivilceleri önleyebilirsiniz.

#1
Foto - Herkesin yaptığı bu davranış yüzümüzün yağlanmasına ve akne, sivilce gibi rahatsız edici unsurların yüzümüzde çıkmasına neden olur.

Herkesin yaptığı bu davranış yüzümüzün yağlanmasına ve akne, sivilce gibi rahatsız edici unsurların yüzümüzde çıkmasına neden olur.

#2
Foto - Çok sık karşılaştığımız cilt hastalıklarından biri olan sivilce genelde ergenlik döneminde çıksa da derinin yağ oranına bağlantılı şekilde ilerleyen dönemlerde de olabilir. Peki sivilce neden çıkar? Nasıl engellenebilir? Hangi yiyecekler sivilce oluşumunu tetikler? İşte merak edilenler…

Çok sık karşılaştığımız cilt hastalıklarından biri olan sivilce genelde ergenlik döneminde çıksa da derinin yağ oranına bağlantılı şekilde ilerleyen dönemlerde de olabilir. Peki sivilce neden çıkar? Nasıl engellenebilir? Hangi yiyecekler sivilce oluşumunu tetikler? İşte merak edilenler…

#3
Foto - Günümüzde en sık görülen cilt hastalıkları arasında olan akne çoğu zaman ihmal edilir. Kolayca tedavi edilebilecekken yüzümüzde kalıcı iz bırakabilen bu hastalık, bazı insanlarda içe kapanıklıktan özgüven kaybına, özellikle gençlerin en hassas dönemlerinde depresyona kadar çıkabilen psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Derinin yağ oranı bakımından yüksek olan yerlerinde çoğunlukla daha fazla çıkar. Sivilcenin çok farklı tipleri vardır. Bazen siyah ya da beyaz noktalar şeklinde görünür genelde hafif şiddetlidir. Bazen de ağrıya neden olan büyük ve sert kistler şeklindedir. İltihaplı sivilceler de vardır. Bunlara püstül denir.

Günümüzde en sık görülen cilt hastalıkları arasında olan akne çoğu zaman ihmal edilir. Kolayca tedavi edilebilecekken yüzümüzde kalıcı iz bırakabilen bu hastalık, bazı insanlarda içe kapanıklıktan özgüven kaybına, özellikle gençlerin en hassas dönemlerinde depresyona kadar çıkabilen psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Derinin yağ oranı bakımından yüksek olan yerlerinde çoğunlukla daha fazla çıkar. Sivilcenin çok farklı tipleri vardır. Bazen siyah ya da beyaz noktalar şeklinde görünür genelde hafif şiddetlidir. Bazen de ağrıya neden olan büyük ve sert kistler şeklindedir. İltihaplı sivilceler de vardır. Bunlara püstül denir.

#4
Foto - Sivilce nasıl oluşur? Yağ bezlerinin büyük bir kısmı kıl köklerinin içindedir. Bu bezlerin, cilde açılan kanalları mevcuttur. Bu kanallar tıkandığında sivilceler meydana gelir. Yağ bezlerinden sebum denilen bir madde salgılanır. Yağ yapısında bir madde olan sebum cildi korur. Sebum kıl kökünden dışarıya çıkamadığı zaman birikir ve sivilce oluşumuna neden olur.

Sivilce nasıl oluşur? Yağ bezlerinin büyük bir kısmı kıl köklerinin içindedir. Bu bezlerin, cilde açılan kanalları mevcuttur. Bu kanallar tıkandığında sivilceler meydana gelir. Yağ bezlerinden sebum denilen bir madde salgılanır. Yağ yapısında bir madde olan sebum cildi korur. Sebum kıl kökünden dışarıya çıkamadığı zaman birikir ve sivilce oluşumuna neden olur.

#5
Foto - Burada biriken bu madde ölü hücrelerin atılmasını engeller ve tıkanıklığa yol açar. Bu ortam bakterilerin üremesi için çok uygun olur. Bu bakterilerin çoğalmasıyla kızarıklık, şişlik ve ağrı oluşur. İltihap meydana gelir. Bu durumun uzun sürmesi sonucu sivilce patlar ve içeriği dışarı akar.

Burada biriken bu madde ölü hücrelerin atılmasını engeller ve tıkanıklığa yol açar. Bu ortam bakterilerin üremesi için çok uygun olur. Bu bakterilerin çoğalmasıyla kızarıklık, şişlik ve ağrı oluşur. İltihap meydana gelir. Bu durumun uzun sürmesi sonucu sivilce patlar ve içeriği dışarı akar.

#6
Foto - Sivilce neden çıkar? -Akne nedenleri dendiğinde akla gelen ilk madde kullandığınız kozmetik ürünleridir. Ne kadar çok makyaj yapılırsa, cilt o kadar tıkanır. Tıkanan ve nefes almakta zorlanan cilt bir süre sonra bakteri hapsetmeye başlar ve dışa vurumu da sivilce olarak ortaya çıkar.

Sivilce neden çıkar? -Akne nedenleri dendiğinde akla gelen ilk madde kullandığınız kozmetik ürünleridir. Ne kadar çok makyaj yapılırsa, cilt o kadar tıkanır. Tıkanan ve nefes almakta zorlanan cilt bir süre sonra bakteri hapsetmeye başlar ve dışa vurumu da sivilce olarak ortaya çıkar.

#7
Foto - -Sivilce çıkarma nedenleri arasında bir başka nokta ise strestir. Birçok kişi için günlük hayatta olağan görülen stres ne yazık ki sivilce çıkarmanın en temel sebepleri arasında yer alır. Gün içinde ne kadar kaygı, endişe duyuyorsak sivilce çıkarma ihtimali de o kadar yüksek. -Yüzde çıkan sivilceler vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesidir. Özellikle karaciğer rahatsızlıklarının doğrudan akne oluşumuna sebebiyet verdiği gözlemlenmiştir. Bu bakımdan tahlilleri ve de testleri yaptırıp karaciğerinize baktırmak en kesin çözüm olacaktır.

-Sivilce çıkarma nedenleri arasında bir başka nokta ise strestir. Birçok kişi için günlük hayatta olağan görülen stres ne yazık ki sivilce çıkarmanın en temel sebepleri arasında yer alır. Gün içinde ne kadar kaygı, endişe duyuyorsak sivilce çıkarma ihtimali de o kadar yüksek. -Yüzde çıkan sivilceler vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesidir. Özellikle karaciğer rahatsızlıklarının doğrudan akne oluşumuna sebebiyet verdiği gözlemlenmiştir. Bu bakımdan tahlilleri ve de testleri yaptırıp karaciğerinize baktırmak en kesin çözüm olacaktır.

#8
Foto - -Güneş ışığı, sivilcenin iyileşmesini kolaylaştırır. Ancak uzun süre güneşte kalmak ciltte oluşabilecek lekeri arttırır. Ayrıca terlemek, sivilcelerin artmasına neden olur.

-Güneş ışığı, sivilcenin iyileşmesini kolaylaştırır. Ancak uzun süre güneşte kalmak ciltte oluşabilecek lekeri arttırır. Ayrıca terlemek, sivilcelerin artmasına neden olur.

#9
Foto - -Sık sık yüzümüzün cildine temas eden ellerin veya çeşitli elektronik cihazların varlığı cilt sağlığı için varolan en büyük tehditler arasında yer alır. Ellerimizde her yere koyduğumuz ve taşıdığımız cep telefonlarının veya dış dünya ile sürekli bağlantı halinde olan ellerimizin yüzümüze değip durması tüm mikropları ve bakterileri cildimize davet etmektedir. Bu tip alışkanlıklardan kurtularak cildinizin çok daha temiz kalmasını sağlayabilir ve sivilceleri önleyebilirsiniz. -Ayrıca yüz kurulamak için kullanılan havlu da yüzdeki mikropların en sık oluşum gösterdiği yerlerden bir tanesidir. Cilt uzmanları tarafından da her gün yenisi ile değiştirilmesi önerilir. Eğer aynı evde birkaç kişi aynı havluyu kullanıyorsa bu alışkanlığa son verilmelidir. Kendi cildiniz için ayrı bir havlu kullanmaya özen göstermelisiniz.

-Sık sık yüzümüzün cildine temas eden ellerin veya çeşitli elektronik cihazların varlığı cilt sağlığı için varolan en büyük tehditler arasında yer alır. Ellerimizde her yere koyduğumuz ve taşıdığımız cep telefonlarının veya dış dünya ile sürekli bağlantı halinde olan ellerimizin yüzümüze değip durması tüm mikropları ve bakterileri cildimize davet etmektedir. Bu tip alışkanlıklardan kurtularak cildinizin çok daha temiz kalmasını sağlayabilir ve sivilceleri önleyebilirsiniz. -Ayrıca yüz kurulamak için kullanılan havlu da yüzdeki mikropların en sık oluşum gösterdiği yerlerden bir tanesidir. Cilt uzmanları tarafından da her gün yenisi ile değiştirilmesi önerilir. Eğer aynı evde birkaç kişi aynı havluyu kullanıyorsa bu alışkanlığa son verilmelidir. Kendi cildiniz için ayrı bir havlu kullanmaya özen göstermelisiniz.

#10
Foto - Hangi yiyecekler sivilce yapar? Yıllardır yapılan çalışmalarda, yiyeceklerle akne arasında bir ilişki bulunmadığının ileri sürülse başka bir grup araştırmacıya göre süt proteini alerjisi, yağ bezlerinin ağzını tıkadığı gibi sütün kendisi de akne nedeni olan bazı hormonları tetikliyor. Süt ve karbonhidrat alımının azaltılması veya kesilmesi ile akneyi de azalmaktadır. Ancak genel bir kanı olarak sağlıksız yağ içeren ürünleri tüketmek sivilce oluşumunu tetikleyen en büyük nedenlerdendir.

Hangi yiyecekler sivilce yapar? Yıllardır yapılan çalışmalarda, yiyeceklerle akne arasında bir ilişki bulunmadığının ileri sürülse başka bir grup araştırmacıya göre süt proteini alerjisi, yağ bezlerinin ağzını tıkadığı gibi sütün kendisi de akne nedeni olan bazı hormonları tetikliyor. Süt ve karbonhidrat alımının azaltılması veya kesilmesi ile akneyi de azalmaktadır. Ancak genel bir kanı olarak sağlıksız yağ içeren ürünleri tüketmek sivilce oluşumunu tetikleyen en büyük nedenlerdendir.

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