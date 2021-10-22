Adeta davetiye çıkarıyoruz Ellerini telefondan yüzüne götürenler dikkat

-Sık sık yüzümüzün cildine temas eden ellerin veya çeşitli elektronik cihazların varlığı cilt sağlığı için varolan en büyük tehditler arasında yer alır. Ellerimizde her yere koyduğumuz ve taşıdığımız cep telefonlarının veya dış dünya ile sürekli bağlantı halinde olan ellerimizin yüzümüze değip durması tüm mikropları ve bakterileri cildimize davet etmektedir. Bu tip alışkanlıklardan kurtularak cildinizin çok daha temiz kalmasını sağlayabilir ve sivilceleri önleyebilirsiniz. -Ayrıca yüz kurulamak için kullanılan havlu da yüzdeki mikropların en sık oluşum gösterdiği yerlerden bir tanesidir. Cilt uzmanları tarafından da her gün yenisi ile değiştirilmesi önerilir. Eğer aynı evde birkaç kişi aynı havluyu kullanıyorsa bu alışkanlığa son verilmelidir. Kendi cildiniz için ayrı bir havlu kullanmaya özen göstermelisiniz.