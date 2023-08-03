Adeta bir sanat eseri! Emekli hakim bakın neyi sır gibi saklıyor

"Çok titiz ve gözlemciyimdir" diyen Bedir, "Gözlemi çok severim. İmza güvenliği benim için de olmazsa olmazdır. Herkese öneriyorum. Dolma kalem, tutkunun güvenlikle birleştiği şeydir. İyi bir kalemi elinizde tutmak bile çok büyük bir keyiftir. Cebinize koymak, klipsiyle gömleğinize tutturmak, ceket cebinizi tutmak ve çok keyiflidir. Konuşurken elinizde tutmak. Yani oyunla oynarsınız, ağırlığını hissedersiniz. Bir şeyler karalarsınız. Yazı resim benim için bir tutku. Sürekli karalarım ben. Sürekli bir şeyler yazarım. Ayrıca deşarj olurum yazarken. Dolma kalem yazmak bir keyif ve dikkat de gerektirdiği için beynin boşalır adeta oraya konsantre olurum" şeklinde konuştu. Dolma kalemin ağırlığının da kendisi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Yaşar Bedir, "Ben küçük ve hafif kalemle yazamıyorum. Kalemi sıkma gereğini hissediyorum. Ağır ve büyük kalem kendi yazıyor adeta. Siz yön veriyorsunuz ona. Ayrıca ağırlığı hissetmek çok büyük zevk veriyor. Öbürü elimden kaçacakmış gibi hissettiriyor. Bastırıyorum, sıkı tutuyorum. Yazım kalitem kayboluyor. O yüzden büyük ve ağır kalemler tercih ediyorum. Ben 30 gramın altında kalemle yazmayı sevmiyorum. En az 25, 30 gram olmalı" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara "imza attığınız kaleme dikkat edin" uyarısında da bulunan Bedir, sözlerini şöyle noktaladı: "Güvenlik açısından çok özel mürekkep kullanılsın. Bence herkes mürekkep oluşturabilir. Benim kendi imza mürekkebim ayrıdır. Hiç kimse de benim attığım imza mürekkebi yoktur. Sır gibi saklıyorum. Kalem ve mürekkep özeldir. Benimle özdeşleşmiştir. Bu ayrıca bir güvenlik önlemidir dediğim gibi. Herkese öneriyorum. İmzanız kişiliğinizdir, güvenliğinizdir, sizi temsil eder. Hem şık olur, hem güvenli olur, hem dolma kalem büyük bir hobidir"