Adeta bir sanat eseri! Emekli hakim bakın neyi sır gibi saklıyor

Koleksiyonunda bulunan Sailor King Of Pen serisini "favorim" diyerek adlandıran Yaşar Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Montblanc markası, dolma kalemde dünyaca en prestijli marka olarak kabul edilirdi. Reklam yapmıyorum. Her yerde bunu okursunuz zaten. Herhangi bir markayla ilgim yok ama en sevdiğim kalem Japon kalemlerdir. Silor King Of Pen serisi benim favori kalemimdir. Alman Pelikan M serisinden M800 de favoridir ama imzada M1000'i kullanırım. O mükemmel bir imza kalemidir. Çok özgün tasarımlar, mücevher gibi işlenmiş kalemler Montblanc'in özel kalemleridir. Özellikle limitli üretilen kalemler. Onları da o şekilde en beğendiklerimi seçerek aldım. Her önüme geleni almıyorum. Beni çok etkileyen, 'beni al' diyen kalemleri alıyorum. İsme özel yapılmış kalemlerde özenilerek yapılıyor, el işçiliğiyle üretiliyor. Tamam el işçiliği diyebilirim. Diğer kalemlerin uçları el işçiliğiyle üretiliyor"