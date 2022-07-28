Adana'da sıcak hava

Parkta dinlenen vatandaşlardan Sait Aslan, AA muhabirine, sıcak havadan bunaldıklarını belirterek, "Kavurucu bir sıcak var, güneş çok yakıyor. Bu sene yaz geç geldi ama çok felaket geldi. Kendimizi parklara atıp buralarda geziyoruz. Bizim gibi yaşlılar kendini gölgelere atıyor, arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Şu saatlerde güneşe çıkmak çok zor." dedi.