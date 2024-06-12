  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
3
Adana’da mobilya imalathanesinde yangın

2024-06-12 09:04:36
Adana’da mobilya imalathanesinde yangın

Adana’da mobilya imalathanesinde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Adana’da mobilya imalathanesinde yangın

Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar sitesinde meydana geldi. Mobilya imalathanesinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahaleye başladı.

#2
Foto - Adana’da mobilya imalathanesinde yangın

Bir saat içinde kontrol alınan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiye erleri tarafından araştırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
12 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü'nü istifadelerinize (12 Haziran 2024) sunuyoruz...

ASELSAN ve TUSAŞ'tan müthiş anlaşma
Ekonomi

ASELSAN ve TUSAŞ'tan müthiş anlaşma

ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında 110 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

CHP'li Belediye Başkanı tahliye edildi
Gündem

CHP'li Belediye Başkanı tahliye edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, yedi kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Beledi..
Venezuela'daki kriz için 'arabuluculuk' görevi Rusya'ya emanet mi? Herkes çok şaşırdı...
Dünya

Venezuela'daki kriz için 'arabuluculuk' görevi Rusya'ya emanet mi? Herkes çok şaşırdı...

Rusya, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. Tüm siyasi taraflarla iş birliğine hazır olduğunu duyurdu..
Hristiyanların kiliseye gittiği pazar gününü Müslümanlara böyle yutturmuşlar
Gündem

Hristiyanların kiliseye gittiği pazar gününü Müslümanlara böyle yutturmuşlar

Halkının yüzde 90’ından fazlasının Müslüman olan Türkiye’de cuma yerine Hristiyanların bayram günü olan Pazar gününün CHP zihniyeti tarafınd..
Çok büyük sürpriz! 'Milli Muharip Uçak Kaan'a ortak olma fikrimiz var' diyerek duyurdular

Çok büyük sürpriz! 'Milli Muharip Uçak Kaan'a ortak olma fikrimiz var' diyerek duyurdular
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23