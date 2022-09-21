Adana'da ilginç olay! Sahibi yolu kapatınca mahalleli kapıda kaldı

"2 AY ÖNCE KAPI KONULDU" Koyunevi Mahalle Muhtar Vekili Ahmet Yüce, Tapu Kadastroda yol olarak geçen alanda işaretleme yapıldığı belirterek, “Bu yol eskiden beri kullanılıyordu. Burada yaklaşık ekim yapılan binlerce dönüm arazi var. Kapıdan sonra yaklaşık 5 hane var. Burada sorun 2 ay önce başladı. Başka bir tarla sahibi kendi arazisinden izin verdiği bir yol vardı, onu kapattı. O yolu bu kapıyı yapan tarla sahibi Ahmet Turgut kullanıyordu. Geldi, kendi tarlasını ölçtürdü ve bu yol Ahmet Turgut’un tapulu arazisi içinde kaldı. O da tapulu arazisi içinde kalan yolu kapattı. Tapu Kadastro'nun geçtiği yolda zeytin ağaçları var. Ona da zeytin bahçesi olduğu için yaptığımız müracaatlarda cevap alamıyoruz. Yolun bir an önce açılmasını istiyoruz. Zeytin ağaçları devletin arazisinde, yolda kalıyor sökülüp yolun sahibi bahçesine alabilir” dedi.