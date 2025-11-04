  • İSTANBUL
Adana'da feci olay

Giriş Tarihi:
Adana'da feci olay

Adana'da asansörlü iskele metrelerce yükseklikten düştü. Feci olayda 1 işçi vefat ederken 1 işçi de ağır yaralandı.

#1
Foto - Adana'da feci olay

Olay, saat 09.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68050'nci Sokak’taki apartman inşaatında meydana geldi. Sıva işçisi Siracettin Demirkıran ile İbrahim Gülşen, apartmanın ön cephesindeki asansörlü iskeleyle yukarı çıktı.

#2
Foto - Adana'da feci olay

İskele bir süre sonra bilinmeyen nedenle arızalanıp, metrelerce yükseklikten yere çakıldı. İşçiler, demir iskelenin altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Adana'da feci olay

Sağlık ekibinin kontrolünde Demirkıran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Gülşen ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülşen’in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

#4
Foto - Adana'da feci olay

Olay yeri incelemesi sonrası Demirkıran'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

#5
Foto - Adana'da feci olay

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

