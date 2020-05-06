2020-05-06 07:54:05 Abdulkadir Selvi: Tabipleri Birliği'ni korona kurtardı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, sadece baroların değil mühendis odalarının da seçim sisteminin değiştirileceğini söyledi. Selvi "Barolar birinci sırada geliyorsa, ikinci sırada Türk Tabipleri Birliği yer alıyordu. Ancak paketten çıkarıldı. Neden? Koronavirüsle mücadele sürecinde sağlıkçılarımız fedakârca çalışırken, böyle bir düzenlemenin yapılması doğru bulunmadı. Türk Tabipleri Birliği’ni pandemi kurtardı demek daha doğru olur." şeklinde yazdı.