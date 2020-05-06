  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
Abdulkadir Selvi: Tabipleri Birliği'ni korona kurtardı

2020-05-06 07:54:05
Abdulkadir Selvi: Tabipleri Birliği'ni korona kurtardı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, sadece baroların değil mühendis odalarının da seçim sisteminin değiştirileceğini söyledi. Selvi "Barolar birinci sırada geliyorsa, ikinci sırada Türk Tabipleri Birliği yer alıyordu. Ancak paketten çıkarıldı. Neden? Koronavirüsle mücadele sürecinde sağlıkçılarımız fedakârca çalışırken, böyle bir düzenlemenin yapılması doğru bulunmadı. Türk Tabipleri Birliği’ni pandemi kurtardı demek daha doğru olur." şeklinde yazdı.

#1
Foto - Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Barolar ve mühendis odalarının yasası değişiyor' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Barolar ve mühendis odalarının yasası değişiyor' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş’ın zina ve eşcinselliği eleştiren hutbesine Ankara Barosu’nun verdiği sert tepki fitili yeniden ateşledi. Ankara Barosu’nun eş cinselliği savunup 'çağlar ötesinden gelen ses' diyerek İslam’a hakaret etmesi ise bardağı taşıran damla oldu" ifadesiyle başladı.

#2
Foto -

"Örgütlü, marjinal bir grubun baro yönetimlerini ele geçirmesi karşısında harekete geçildi. Baroların seçim sistemi değişiyor. Daha önce baroların seçimiyle ilgili olarak bir çalışma yapılmıştı. Yozgat milletvekili Yusuf Başer ve Sivas milletvekili Hilmi Bilgin bir taslak hazırlamışlardı. Ancak bu daha sonra rafa kaldırıldı. Şimdi raftan indirildi demiyorum. Çünkü farklı bir çalışma yapılıyor.

#3
Foto - Baroların seçim sistemi değiştiriliyor. Nispi temsil sistemi getiriliyor. Meclis açıldıktan sonra ilk iş, baroların seçim sistemini değiştiren yasal düzenleme olacak. Çünkü baroların seçimi ekim ayında başlıyor. 2021 yılı mayıs ayında ise Türkiye Barolar Birliği’nin seçimi var.

Baroların seçim sistemi değiştiriliyor. Nispi temsil sistemi getiriliyor. Meclis açıldıktan sonra ilk iş, baroların seçim sistemini değiştiren yasal düzenleme olacak. Çünkü baroların seçimi ekim ayında başlıyor. 2021 yılı mayıs ayında ise Türkiye Barolar Birliği’nin seçimi var.

#4
Foto - Mevcut sistemde en çok üyeye sahip olan İstanbul ve Ankara barosu etkin oluyor. Ama daha çok marjinal gruplar organize hareket ettiği için baroların yönetimlerini ele geçiriyorlar. Bakmayın böyle eşcinsel haklarını savunmalarını, Ankara Barosu 28 Şubat sürecinde yasakçı barolardan biriydi. Başörtülü avukatları baroya kaydetmemiş, mahkeme kararlarını uygulamamıştı. O nedenle sadece baroların seçim sistemini değiştirmek yetmez. Batı’da bazı ülkelerde olduğu gibi baro tekeli kaldırılıp, gönüllük esası getirilmeli. İsteyen üye olur, istemeyen olmaz.

Mevcut sistemde en çok üyeye sahip olan İstanbul ve Ankara barosu etkin oluyor. Ama daha çok marjinal gruplar organize hareket ettiği için baroların yönetimlerini ele geçiriyorlar. Bakmayın böyle eşcinsel haklarını savunmalarını, Ankara Barosu 28 Şubat sürecinde yasakçı barolardan biriydi. Başörtülü avukatları baroya kaydetmemiş, mahkeme kararlarını uygulamamıştı. O nedenle sadece baroların seçim sistemini değiştirmek yetmez. Batı’da bazı ülkelerde olduğu gibi baro tekeli kaldırılıp, gönüllük esası getirilmeli. İsteyen üye olur, istemeyen olmaz.

#5
Foto - Ha, bir de sürpriz var. Sadece baroların seçim sistemi değiştirilmiyor. Mühendis odalarının seçim sistemi de değiştiriliyor. Mimar ve mühendis odaları, elektrik mühendisleri odaları gibi mühendis odaları bundan etkilenecek. Onlar için de nispi seçim sistemi getiriliyor.

Ha, bir de sürpriz var. Sadece baroların seçim sistemi değiştirilmiyor. Mühendis odalarının seçim sistemi de değiştiriliyor. Mimar ve mühendis odaları, elektrik mühendisleri odaları gibi mühendis odaları bundan etkilenecek. Onlar için de nispi seçim sistemi getiriliyor.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında geçen hafta yapılan MYK toplantısında karar alındı, çalışmalara başlandı. Ama henüz taslak halinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra Meclis’e sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında geçen hafta yapılan MYK toplantısında karar alındı, çalışmalara başlandı. Ama henüz taslak halinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra Meclis’e sunulacak.

#7
Foto - Peki Türk Tabipleri Birliği var mı? Yok. Türk Tabipleri Birliği, hendek savaşları sırasında PKK’ya destek veren açıklamaları nedeniyle şimşekleri üzerine çekmişti. Barolar birinci sırada geliyorsa, ikinci sırada Türk Tabipleri Birliği yer alıyordu.

Peki Türk Tabipleri Birliği var mı? Yok. Türk Tabipleri Birliği, hendek savaşları sırasında PKK’ya destek veren açıklamaları nedeniyle şimşekleri üzerine çekmişti. Barolar birinci sırada geliyorsa, ikinci sırada Türk Tabipleri Birliği yer alıyordu.

#8
Foto - Ancak paketten çıkarıldı. Neden? Koronavirüsle mücadele sürecinde sağlıkçılarımız fedakârca çalışırken, böyle bir düzenlemenin yapılması doğru bulunmadı. Türk Tabipleri Birliği’ni pandemi kurtardı demek daha doğru olur.

Ancak paketten çıkarıldı. Neden? Koronavirüsle mücadele sürecinde sağlıkçılarımız fedakârca çalışırken, böyle bir düzenlemenin yapılması doğru bulunmadı. Türk Tabipleri Birliği’ni pandemi kurtardı demek daha doğru olur."

Murat Kekilli'den Ömer Döngeloğlu Hoca'nın eşine ilişkin açıklama
Gündem

Murat Kekilli'den Ömer Döngeloğlu Hoca'nın eşine ilişkin açıklama

Şarkıcı Murat Kekili, koronavirüs nedeniyle vefat eden Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'na ilişkin bir açıklama yaptı...
The Economist’in son kapağı gündemi altüst etti! Koronavirüsten sonra bakın neyin mesajını verdiler
Dünya

The Economist’in son kapağı gündemi altüst etti! Koronavirüsten sonra bakın neyin mesajını verdiler

The Economist dergisinin son kapağı, dünyada büyük tartışmalara neden oldu. Canlı yayında yorumlanan kapak ile ilgili çok ilginç detaylar or..
Karar açıklandı: İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen şehre giremeyecek
Gündem

Karar açıklandı: İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen şehre giremeyecek

Mersin'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, giriş-çıkış kısıtlanması uygulamasının devam edeceği İstanbul, ..
Tabutla dans eden adamlar konuştu! 'Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı'
Dünya

Tabutla dans eden adamlar konuştu! 'Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı'

Sosyal medyada 'tabut taşıyan adamlar' videosu ile dünya gündemine oturan Ganalı dansçılar, BBC'ye röportaj verdi. Dansçılar, 'Koronavirüs n..
Valilik duyurdu...2 haftadır koronavirüs görülmeyen ilimizde büyük şok!
Korona Virüs

Valilik duyurdu...2 haftadır koronavirüs görülmeyen ilimizde büyük şok!

Ölümcül koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme adımları atılırken Kırıkkale Valiliği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Valilik ge..
'Bidon kafa'yı ifşa eden gazeteciden yeni yazı! İşte
Gündem

'Bidon kafa'yı ifşa eden gazeteciden yeni yazı! İşte "Yılmaz Özdil'in attığı tokat"

Yılmaz Özdil'in kaçak villasının aylar öncesinden ortaya çıkardığını yazan Mustafa Gündoğ, CHP'li Bodrum Belediyesi'nin bu gaspa sessiz kald..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı