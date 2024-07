Anduril, programın maliyet artışı konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve soruları Hava Kuvvetleri'ne yönlendirdi. GA-ASI sözcüsü C. Mark Brinkley, yaptığı açıklamada, "Otonom işbirlikçi platformlara geçişteki zorluk her zaman maliyet, hayatta kalabilirlik ve görev sistemi yeteneği arasında doğru dengeyi bulmak olmuştur. General Atomics, bu konular üzerinde neredeyse on yıldır çalışıyor," dedi. Brinkley, "Bu yeni bir şey, ancak bize özgü değil. Hava Kuvvetleri'nin doğru dengeyi bulduğunu düşünüyoruz ve program için belirlenen hedefleri, maliyet de dahil olmak üzere, karşılayabileceğimizi biliyoruz," diye ekledi.