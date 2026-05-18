Elma, üzüm, alıç ve balsamik gibi... En sağlıklı sirke hangisi? Bakın hangi içecek öne çıktı...
Elma, üzüm, alıç ve balsamik gibi... En sağlıklı sirke hangisi? Bakın hangi içecek öne çıktı...

En sağlıklı sirke hangisi sorusu cevabını arıyor her daim...

Doğal beslenmeye ilginin artmasıyla birlikte sirke çeşitleri de yeniden gündeme geldi. Elma, üzüm, alıç ve balsamik gibi farklı türleri bulunan sirkenin hangi çeşidinin daha sağlıklı olduğu ise merak konusu oldu. Uzmanlar, sirke seçiminde doğal fermantasyon yöntemine ve içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden biri olan sirke, son yıllarda sağlık açısından sunduğu faydalarla da öne çıkıyor.

Mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden biri olan sirke, son yıllarda sağlık açısından sunduğu faydalarla da öne çıkıyor. Sindirimi desteklemesi, kan şekerini dengelemeye yardımcı olması ve doğal antioksidan içeriği nedeniyle sık tercih edilen sirkenin en sağlıklı türü ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Beslenme uzmanlarına göre en sağlıklı sirke çeşitlerinin başında doğal fermantasyon yöntemiyle üretilen elma sirkesi geliyor. İçeriğinde bulunan probiyotikler, vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini desteklediği belirtilen elma sirkesi, özellikle sabahları kontrollü tüketildiğinde sindirim sistemine katkı sağlayabiliyor.

Uzmanlar, filtre edilmemiş ve "ana" adı verilen doğal tortuyu içeren elma sirkelerinin daha faydalı olduğunu ifade ediyor.

Bu tür sirkelerin bağırsak sağlığını desteklediği ve antioksidan açısından daha zengin olduğu belirtiliyor.

Üzüm sirkesi, polifenol bakımından zengin yapısıyla kalp sağlığını destekleyen seçenekler arasında yer alıyor.

Alıç sirkesi ise özellikle tansiyon ve dolaşım sistemi üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle dikkat çekiyor.

Ancak uzmanlar, sirkenin aşırı tüketilmesinin mide problemleri ve diş minesinde aşınma gibi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Sirkenin mutlaka suyla seyreltilerek tüketilmesi gerektiği vurgulanıyor.

