  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Sıcak gelişme: Türkiye Çelik Kubbe'yi aktif etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sıcak gelişme: Türkiye Çelik Kubbe'yi aktif etti

Türkiye, katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe’nin temel unsurlarını aynı senaryolar içerisinde görevlendirerek aktif bir şekilde kullanmaya başladı.

2
#1
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye Çelik Kubbe'yi aktif etti

Tatbikatta uzun menzilli SİPER, alçak ve orta irtifa HİSAR-A ve HİSAR-O, namlulu hava savunma sistemi KORKUT, anti-drone çözümü TOLGA ve mini/mikro İHA karıştırma sistemi İHTAR aynı hava savunma mimarisi altında sergileniyor.

#2
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye Çelik Kubbe'yi aktif etti

Milli Savunma Bakanlığı’nın EFES-2026 basın brifingine göre, söz konusu sistemler “Hava Savunma mevziinde ÇELİK KUBBE mimarisinde gösteri faaliyeti” kapsamında kullanılacak.

#3
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye Çelik Kubbe'yi aktif etti

Çelik Kubbe, farklı irtifa ve menzillerde görev yapan sensörler, komuta kontrol sistemleri ve önleyici unsurları tek bir ağ merkezli yapıda birleştirmeyi amaçlıyor.

#4
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye Çelik Kubbe'yi aktif etti

EFES-2026’da bu mimarinin önemli unsurları aynı anda görev alarak, Türkiye’nin entegre hava ve füze savunma kabiliyetinin sahadaki işleyişini gözler önüne serecek.

#5
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye Çelik Kubbe'yi aktif etti

Bu kapsamda: SİPER, uzun menzilli bölge hava ve füze savunmasını, HİSAR-A ve HİSAR-O, alçak ve orta irtifa korumasını, KORKUT, namlulu yakın hava savunmasını, TOLGA ve İHTAR ise mini ve mikro İHA tehditlerine karşı elektronik karıştırma görevlerini üstlenecek.

#6
Foto - Sıcak gelişme: Türkiye Çelik Kubbe'yi aktif etti

EFES-2026’da Çelik Kubbe mimarisinin sahada sergilenmesi, Türkiye’nin farklı katmanlarda görev yapan hava savunma sistemlerini tek bir entegre yapıda birleştirme hedefinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzun menzilli füze savunmasından anti-drone çözümlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu mimari, Türkiye’nin hava savunma alanında elde ettiği yerli ve milli kabiliyetlerin aynı ağ üzerinden koordineli şekilde çalıştırılmasını amaçlıyor. Kaynak: GDH Haber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emekli72

Kafamîza dron füze düşmeyecek bundan sonra.........

Blondepate

Ben hiçbir partiyi desteklemem. Lakin bulunduğumuz bölge ateş çemberi. Heryerden bize saldırılar var. O yüzden Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki seçimde tekrar Cumhurbaşkanı seçilmeli. Allah korusun bu CHP'li tipler ülkeyi ele alırsa mahvoluruz.....
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Kadıköy canisi cezaevini birbirine kattı! Kan donduran cinayetin faili Berkay Budak jandarmaya rest çekti!
Gündem

Kadıköy canisi cezaevini birbirine kattı! Kan donduran cinayetin faili Berkay Budak jandarmaya rest çekti!

Kadıköy’de sivil bir genci acımasızca hayattan koparan katil zanlısı Berkay Budak, tutuklu bulunduğu cezaevinde hastaneye sevk edilirken jan..
Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi
Gündem

Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerin 6'ya yükseldi. Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeler..
Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor
Dünya

Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor

Bolivya’da madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler; yakıt tedarik sorunları, yüksek enflasyon, dolar kıtlığı ve ekonomik kriz nedeniyle hü..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı. 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına kararı ver..
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği
Yaşam

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği

Ankara semalarında yan yana beliren hilal ve yıldız görenlere Türk bayrağını hatırlattı.
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23