Sıcak gelişme: Türkiye Çelik Kubbe'yi aktif etti
Türkiye, katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe’nin temel unsurlarını aynı senaryolar içerisinde görevlendirerek aktif bir şekilde kullanmaya başladı.
Tatbikatta uzun menzilli SİPER, alçak ve orta irtifa HİSAR-A ve HİSAR-O, namlulu hava savunma sistemi KORKUT, anti-drone çözümü TOLGA ve mini/mikro İHA karıştırma sistemi İHTAR aynı hava savunma mimarisi altında sergileniyor.
Milli Savunma Bakanlığı’nın EFES-2026 basın brifingine göre, söz konusu sistemler “Hava Savunma mevziinde ÇELİK KUBBE mimarisinde gösteri faaliyeti” kapsamında kullanılacak.
Çelik Kubbe, farklı irtifa ve menzillerde görev yapan sensörler, komuta kontrol sistemleri ve önleyici unsurları tek bir ağ merkezli yapıda birleştirmeyi amaçlıyor.
EFES-2026’da bu mimarinin önemli unsurları aynı anda görev alarak, Türkiye’nin entegre hava ve füze savunma kabiliyetinin sahadaki işleyişini gözler önüne serecek.
Bu kapsamda: SİPER, uzun menzilli bölge hava ve füze savunmasını, HİSAR-A ve HİSAR-O, alçak ve orta irtifa korumasını, KORKUT, namlulu yakın hava savunmasını, TOLGA ve İHTAR ise mini ve mikro İHA tehditlerine karşı elektronik karıştırma görevlerini üstlenecek.
EFES-2026'da Çelik Kubbe mimarisinin sahada sergilenmesi, Türkiye'nin farklı katmanlarda görev yapan hava savunma sistemlerini tek bir entegre yapıda birleştirme hedefinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzun menzilli füze savunmasından anti-drone çözümlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu mimari, Türkiye'nin hava savunma alanında elde ettiği yerli ve milli kabiliyetlerin aynı ağ üzerinden koordineli şekilde çalıştırılmasını amaçlıyor.
