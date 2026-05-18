Sahilde çıplak dolaşan kadın dayağı yedi! O anlar böyle görüntülendi!
Beyrut sahilinde tamamen çıplak halde dolaşan kadın çevredekilerin tepkisini çekerken, bir kişi kadına fiziksel müdahalede bulundu.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta sahil şeridinde çıplak şekilde dolaşan bir kadın çevrede gerginliğe neden oldu. Kadının bu şekilde dolaşmasına tepki gösteren bir kişi ile kadın arasında tartışma çıktı.
Cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde, sahilde bulunan bir şahsın genç kadına tepki gösterdiği görüldü. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, kadına fiziksel müdahalede bulundu.
Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, yaşananlar büyük tartışma yarattı.
Bazı kullanıcılar kadına yönelik şiddete tepki gösterirken, bazıları ise kamusal alandaki davranışların toplumsal hassasiyetleri tetiklediğini savundu.
Olayla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılıp yapılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
