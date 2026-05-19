ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Gaziantep'te düzenlenen resmi törenlerde şanlı mehter takımının marşları başladığı anda arkasını dönerek milli kültüre ve ecdadın mirasına olan hazımsızlığını açıkça gözler önüne seren CHP zihniyetine, tokat gibi cevap okyanus ötesinden geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ABD'de bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü etkinlikleri, New York sokaklarında tarihi bir gövde gösterisine dönüştü. Türkiye'de muhalefetin itibarsızlaştırmaya çalıştığı Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, kentin kalbi sayılan Times Meydanı'nı tekbir ve marşlarla inletti.