ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu

Gaziantep'teki utanç hafızalarda: Onlar kaçtı, Times Meydanı hayran kaldı! Hatırlanacağı üzere, Anadolu'nun gazi şehrinde düzenlenen milli etkinliklerde yerli ve milli değerlere olan mesafesini gizlemeyen CHP'li yöneticiler, mehteran takımının sahne almasıyla birlikte protokolde sırtlarını dönerek büyük bir skandala imza atmıştı. Kendi topraklarında ecdadın sesinden rahatsız olan bu zihniyete inat, New York'un göbeğinde dünyanın dört bir yanından gelen binlerce insan şanlı mehter ritimlerine alkışlarla eşlik etti. Times Meydanı'ndaki tarihi performans, milli değerlerin sınırları aşan gücünü bir kez daha kanıtladı.