Haber Merkezi Giriş Tarihi: ABD’nin en gelişmiş uçak gemisi Karayipler'in limanlarında! Venezuela uyarısı gündem oldu: Gerilim etkisini artırdı
ABD Savunma için bu kez savaş uçaklarıyla değil en gelişmiş uçak gemisi ile gündeme oluyor. Karayip Denizi’de gerlim sürerken son uyarısı sonrası geminin bölgeye giriş yapması sonrasında ABD ordusu kontrol altına alındığına vurguladı. ABD'nin olası savaş hazırlıkları kounusnda iddialar büyük panik oluşturdu! Caracas'ta geniş çaplı seferberliğe yol açtı. Birçok uzman bunun Maduro yönetimine yönelik doğrudan bir güç gösterisi olduğunu vurguluyor. İşte dikkat çeken detaylar, yaptığı uyarı...