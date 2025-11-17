ABD’nin en gelişmiş uçak gemisi Karayipler'in limanlarında! Venezuela uyarısı gündem oldu: Gerilim etkisini artırdı

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Savunma için bu kez savaş uçaklarıyla değil en gelişmiş uçak gemisi ile gündeme oluyor. Karayip Denizi’de gerlim sürerken son uyarısı sonrası geminin bölgeye giriş yapması sonrasında ABD ordusu kontrol altına alındığına vurguladı. ABD'nin olası savaş hazırlıkları kounusnda iddialar büyük panik oluşturdu! Caracas'ta geniş çaplı seferberliğe yol açtı. Birçok uzman bunun Maduro yönetimine yönelik doğrudan bir güç gösterisi olduğunu vurguluyor. İşte dikkat çeken detaylar, yaptığı uyarı...

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya yönelik baskıyı artıran yeni bir hamle gerçekleştirdi. ABD Donanması, ülkenin en gelişmiş uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford’un Karayip Denizi’ne giriş yaptığını duyurdu. Bu adım, bölgede uzun yıllardır görülen en büyük ABD askerî yığınağının tamamlanması anlamına geliyor. Pentagon, konuşlandırmanın resmî olarak “uyuşturucu karşıtı operasyon” kapsamında olduğunu açıklasa da, çözümüne ilişkin birçok uzman bunun Maduro yönetimine yönelik doğrudan bir güç gösterisi olduğunu vurguluyor.

80 ölü, 20 operasyon: Bölgedeki saldırılar arttı! Eylül ayı başından bu yana ABD’nin Karayipler ve Doğu Pasifik’te düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik 20 saldırıda en az 80 kişinin öldüğü bildirildi. Bilgi veren Euronews'in haberine göre, Ford’un bölgede konuşlandırılması, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in “Güney Mızrağı Operasyonu” olarak adlandırdığı büyük çaplı yığınağın kritik bir parçası talebi arttırdı!

Operasyonda görev yapan güçler: Yaklaşık 12 bin ABD askeri. 10’dan fazla savaş gemisi. Uçak gemisi savaş grubu, savaş uçakları filoları ve güdümlü füze destroyerleri. USS Gerald R. Ford’un savaş grubuna komuta eden Tümamiral Paul Lanzilotta, konuşlanmanın ABD’nin “Batı Yarımküre’de güvenliği ve refahı narko-terörizme karşı koruma çabasını güçlendirdiğini” söyledi. Trump yönetimi ise operasyonun, ABD’ye giriş yapan uyuşturucu akışını durdurma amaçlı olduğunu savunuyor. Ancak öldürülen kişilerin “narko-terörist” olduğuna dair somut bir kanıt sunulmuş değil. Trump ayrıca, operasyonların yalnızca denizden değil, karadan da genişletilebileceğini ifade etti. Maduro: “Washington uydurma bir savaş yürütüyor” ABD tarafından “narko-terörizm” suçlamasıyla aranan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, yapılan operasyonların tamamen siyasi olduğunu belirterek Washington’un kendisine karşı “uydurma bir savaş” yürüttüğünü söyledi.

Venezuela yönetimi, olası bir ABD müdahalesine karşı asker ve sivillerin yer aldığı geniş kapsamlı bir seferberlik ilan ettiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Maduro yönetimini, uyuşturucu kartelleriyle işbirliği yapan bir aracı örgüt olmakla suçlamayı sürdürdü

ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçiler, Trump’ın Kongre onayı olmadan Venezuela’ya askerî müdahale başlatma yetkisini sınırlayacak yasa tasarısını kısa süre önce reddetti. Uzmanlar ise ABD savaş uçaklarının Venezuela’daki kara hedeflerini vurup vurmayacağı konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Ancak herkes 100 bin tonluk USS Gerald R. Ford’un bölgeye gelişini ciddi bir uyarı olarak nitelendiriyor.

Uluslararası Kriz Grubu analisti Elizabeth Dickinson, durumu şöyle özetledi:

“Bu, ABD askeri gücünün Latin Amerika’da ne anlama geldiğini yeniden hatırlatan bir işaret. Bölgede ciddi bir tedirginlik var; herkes ABD’nin güç kullanmaya ne kadar istekli olduğunu görmek için bekliyor.” (gazetearena)

