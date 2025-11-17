ABD’nin en gelişmiş uçak gemisi Karayipler'in limanlarında! Venezuela uyarısı gündem oldu: Gerilim etkisini artırdı

Operasyonda görev yapan güçler: Yaklaşık 12 bin ABD askeri. 10’dan fazla savaş gemisi. Uçak gemisi savaş grubu, savaş uçakları filoları ve güdümlü füze destroyerleri. USS Gerald R. Ford’un savaş grubuna komuta eden Tümamiral Paul Lanzilotta, konuşlanmanın ABD’nin “Batı Yarımküre’de güvenliği ve refahı narko-terörizme karşı koruma çabasını güçlendirdiğini” söyledi. Trump yönetimi ise operasyonun, ABD’ye giriş yapan uyuşturucu akışını durdurma amaçlı olduğunu savunuyor. Ancak öldürülen kişilerin “narko-terörist” olduğuna dair somut bir kanıt sunulmuş değil. Trump ayrıca, operasyonların yalnızca denizden değil, karadan da genişletilebileceğini ifade etti. Maduro: “Washington uydurma bir savaş yürütüyor” ABD tarafından “narko-terörizm” suçlamasıyla aranan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, yapılan operasyonların tamamen siyasi olduğunu belirterek Washington’un kendisine karşı “uydurma bir savaş” yürüttüğünü söyledi.