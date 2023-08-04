ABD'nin Ege Denizi'nde işi ne? Tansiyon yükseliyor: Adalara yeni üs mü kuracaklar?

Vilnius'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerçekleşen toplantı sonrası Türkiye ve Yunanistan arasında oluşan olumlu atmosfere gölge düşürecek bir haber gündemde… Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması Türkiye tarafından tepkiyle karşılanırken bir yandan da ABD'de bölgedeki adalara kurduğu üsleri genişletme peşinde... Geçtiğimiz yaz Yunanistan'ın Sisam ve Midilli adalarına ABD menşeili zırhlı araçların konuşlandırılması iki ülke arasında gerilimi tırmandırdığı bilinirken ABD'nin Ege Denizi ile ilgili planı akıllarda soru işareti bıraktı.