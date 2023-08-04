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ABD'nin Ege Denizi'nde işi ne? Tansiyon yükseliyor: Adalara yeni üs mü kuracaklar?

2023-08-04 09:12:05
ABD'nin Ege Denizi'nde işi ne? Tansiyon yükseliyor: Adalara yeni üs mü kuracaklar?

Vilnius'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerçekleşen toplantı sonrası Türkiye ve Yunanistan arasında oluşan olumlu atmosfere gölge düşürecek bir haber gündemde… Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması Türkiye tarafından tepkiyle karşılanırken bir yandan da ABD'de bölgedeki adalara kurduğu üsleri genişletme peşinde... Geçtiğimiz yaz Yunanistan'ın Sisam ve Midilli adalarına ABD menşeili zırhlı araçların konuşlandırılması iki ülke arasında gerilimi tırmandırdığı bilinirken ABD'nin Ege Denizi ile ilgili planı akıllarda soru işareti bıraktı.

#1
Foto - ABD'nin Ege Denizi'nde işi ne? Tansiyon yükseliyor: Adalara yeni üs mü kuracaklar?

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim son dönemlerde durulmuşken ABD'den olumlu atmosfere gölge düşürecek bir adım gelmek üzere... Yunan basınında yer alan haberlere göre, ABD Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına yeni askeri üsler kurmayı planlıyor...

#2
Foto - ABD'nin Ege Denizi'nde işi ne? Tansiyon yükseliyor: Adalara yeni üs mü kuracaklar?

YENİ ÜS MÜ KURACAK? Yunan Kathimerini'de yer alan 'Yunan adalarında yeni Amerikan üsleri kurma olasılığı değerlendiriliyor' başlıklı haberde, ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesinde yapılan bir değişiklik Yunan adalarında yeni Amerikan üsleri kurna olasılığını gündeme getiriyor. Yunanistan'da Amerikan askerinin varlığının adalara özel vurgu yapılacak şekilde genişletilmesinin Temsilciler Meclisi savunma bütçesi tasarısında yer alıyor.

#3
Foto - ABD'nin Ege Denizi'nde işi ne? Tansiyon yükseliyor: Adalara yeni üs mü kuracaklar?

Değişiklik ile özellikle, Savunma Bakanları ve Dışişleri Bakanları tarafından kongrenin ilgili komitelerine, ABD ve Yunanistan arasında güvenlik ilişkisi hakkında ortaklaşa bir rapor sunulması istendiği ifade edildi. Senato'nun hali hazırda tasarı için olumlu yönde oy kullandığı ifade edilirken şimdi ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilecek nihai metin üzerinde müzakerelerin yapıldığı belirtildi. Nihai tasarının iki ay içerisinde sunulması gerektiği ifade edildi.

#4
Foto - ABD'nin Ege Denizi'nde işi ne? Tansiyon yükseliyor: Adalara yeni üs mü kuracaklar?

2-ABD ve Yunanistan arasındaki Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması kapsamında ABD'ye verilen temel hakların açıklanması 3- Yunan adalarında yer alan üslerdeki ABD faaliyetlerinin açıklanması 4- 2021 tarihli ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Yasası'nın güvenlik konularının değerlendirilmesi...

#5
Foto - ABD'nin Ege Denizi'nde işi ne? Tansiyon yükseliyor: Adalara yeni üs mü kuracaklar?

'ABD, YUNAN ADALARINDA ÜS İSTİYOR' Konuya ilişkin Ta Nea'da yer alan haberde ise 'ABD, Yunan adalarında üs istiyor' başlığı kullanıldı. Yunanistan'daki Amerikan askeri varlığının genişletilmesi için ABD Temsilciler Meclisi'nin Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına özellikle dikkat çektiği vurgulandı...

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