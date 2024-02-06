ABD'li petrol devinin kârı yüzde 40 azaldı

Bir yıl önce 6,4 milyar dolar veya hisse başına 3,33 dolar gelir elde eden Chevron, geçen yılın son çeyreğinde 2,3 milyar dolar veya hisse başına 1,22 dolar gelir elde etti. Şirket, işin beklenenden daha uzun sürmesi ve maliyetin daha yüksek olması nedeniyle petrol ve gaz üretim işini genişletme programlarını erteledi. Rafinajda, rakiplerin beklenenden daha iyi sonuçlar bildirmesine rağmen ABD marjları keskin bir düşüş yaşadı.