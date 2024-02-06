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Ekonomi
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ABD'li petrol devinin kârı yüzde 40 azaldı

2024-02-06 20:05:21
ABD'li petrol devinin kârı yüzde 40 azaldı

ABD'li petrol devinin kârı yüzde 40 azaldı

#1
Foto - ABD'li petrol devinin kârı yüzde 40 azaldı

ABD'li petrol şirketi Chevron’un kârı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında azalarak 21,3 milyar dolara indi.

#2
Foto - ABD'li petrol devinin kârı yüzde 40 azaldı

ABD'nin en büyük ikinci petrol üreticisi Chevron, petrol üretimi ve rafine yakıtlarından elde edilen kazançların düşmesi nedeniyle 2023 için 21,3 milyar dolarlık keskin bir kâr düşüşü bildirdi.

#3
Foto - ABD'li petrol devinin kârı yüzde 40 azaldı

Şirket 2022 yılında 35.5 milyar dolar kâr elde etmişti.Tüm yıl kârı @ oranında düşmesine rağmen Chevron, bir güven işareti olarak temettüsünü %8 oranında artıracağını açıkladı. Petrol devi, 2023 yılı için toplamda 26,3 milyar dolarlık rekor bir temettü ödemesine ulaştı.

#4
Foto - ABD'li petrol devinin kârı yüzde 40 azaldı

Chevron'un 2023 yılı son çeyreğinde net geliri de bir önceki yıla göre e geriledi.

#5
Foto - ABD'li petrol devinin kârı yüzde 40 azaldı

Bir yıl önce 6,4 milyar dolar veya hisse başına 3,33 dolar gelir elde eden Chevron, geçen yılın son çeyreğinde 2,3 milyar dolar veya hisse başına 1,22 dolar gelir elde etti. Şirket, işin beklenenden daha uzun sürmesi ve maliyetin daha yüksek olması nedeniyle petrol ve gaz üretim işini genişletme programlarını erteledi. Rafinajda, rakiplerin beklenenden daha iyi sonuçlar bildirmesine rağmen ABD marjları keskin bir düşüş yaşadı.

#6
Foto - ABD'li petrol devinin kârı yüzde 40 azaldı

Petrol ve gaz üretimi, kayaç petrolü kazançları ve satın alımları sayesinde 2023'te günde 3,12 milyon varil petrol ve gaza yükseldi. ABD'nin en büyük kayaç petrolü sahası olan Permiyan havzasında Chevron, bu yıl üretimin artarak günde yaklaşık 860.000 varile çıkacağını tahmin etti.

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