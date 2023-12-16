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Dünya
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ABD’den, skandal "Türkiye" kararı! Bu, düpedüz alçaklık

2023-12-16 13:25:43
ABD’den, skandal “Türkiye” kararı! Bu, düpedüz alçaklık

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yaptığı operasyonlara ABD’den ‘ulusal güvenliğe tehdit’ açıklaması geldi. ABD’nin Suriye’ye yönelik ‘acil durum’ kararnamesi 1 yıl uzatılırken, Türkiye ABD’ye tepki gösterdi.

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Foto - ABD’den, skandal "Türkiye" kararı! Bu, düpedüz alçaklık

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar devam ederken, ABD’den tepki çeken bir açıklama geldi. ABD Suriye’nin ulusal güvenlik ve dış politikasına yönelik tehditlere karşı 2019'da ilan ettiği "ulusal acil durum"u, Türkiye'nin Suriye'deki askerî operasyonlarını gerekçe göstererek 1 yıl daha uzattı.

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Foto - ABD’den, skandal "Türkiye" kararı! Bu, düpedüz alçaklık

Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray, ‘‘söz konusu kararnamenin "Suriye içindeki ve Suriye ile bağlantılı durumlar karşısında ulusal egemenlik ve dış politikaya yönelik ortaya çıkan alışılmadık ve olağan dışı tehditlere karşı" ilan edildiği vurgulandı. ABD’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye içindeki ve Suriye bağlantılı durum ve özellikle de Türkiye Hükümeti tarafından Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz gerçekleştirme eylemleri, IŞİD'İ mağlup etmeye yönelik harekâtı aşındırmakta, sivilleri tehlikeye atmakta, ayrıca bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı zayıflatma tehdidi oluşturmakta ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik alışılmadık ve olağan dışı bir tehdit oluşturmayı sürdürmektedir."

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Foto - ABD’den, skandal "Türkiye" kararı! Bu, düpedüz alçaklık

ABD tarafından yapılan açıklamaya Türkiye, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç aracılığıyla tepki gösterdi.

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Foto - ABD’den, skandal "Türkiye" kararı! Bu, düpedüz alçaklık

Bilgiç'in verdiği yazılı yanıtta, "ABD'nin bu tür tek taraflı tasarruflarda bulunmak yerine Türkiye'nin Suriye'ye istikrar kazandırıcı ve bu ülkenin bütünlüğünü önceleyen politikalarını anlayarak desteklemesi, iki müttefikin köklü ve değerli ilişkilerine daha çok yakışacaktır" denildi.

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