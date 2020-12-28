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Dünya
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ABD’deki patlamadan sonra ortaya çıkan mektup dünyayı şoke etti!

2020-12-28 11:05:56
ABD’deki patlamadan sonra ortaya çıkan mektup dünyayı şoke etti!

Noel günü Nashville kentinde sabah 06.40'ta meydana gelen patlama ABD ve dünyayı sarstı. Olayla ilgili detaylar bir bir ortaya çıkarken dünya şoke edici bilgilerle dehşete düştü. 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner'ın, patlama sırasında karavanın içerisnde olduğu ve olay yerinde bulunan insan kalıntılarının kendisine ait olduğu ortaya çıktı. İntihar bombacısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça, olay daha da ilginç bir hal aldı. Bombacının evine yapılan baskında 29 yaşındaki bir kadına ulaşıldı. 63 yaşındaki intihar bombacısının, kadına yazdığı mektuptaki ifadeleri ise herkesi hayrete düşürdü.

#1
Foto - ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde, Hristiyanlar için olan Noel gününün erken saatlerinde park halindeki bir kamyonette patlama meydana geldi. Polisin

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde, Hristiyanlar için olan Noel gününün erken saatlerinde park halindeki bir kamyonette patlama meydana geldi. Polisin "kasıtlı hareket" olarak değerlendirdiği patlama sonucu üç kişi yaralandı.

#2
Foto - Polis, Cuma sabahı saat 6 sularında Nashville'deki bir AT&T binasının dışında patlayan bomba ile donatılmış karavanın yakınında potansiyel olarak insan kalıntıları olabilecek doku buldu.

Polis, Cuma sabahı saat 6 sularında Nashville'deki bir AT&T binasının dışında patlayan bomba ile donatılmış karavanın yakınında potansiyel olarak insan kalıntıları olabilecek doku buldu.

#3
Foto - Nashville polis şefi John Drake, Cuma akşamı düzenlediği basın brifinginde keşif hakkında daha fazla ayrıntı vermedi ve bilinen bir can kaybı olmadığını, ancak dokunun incelenmekte olduğunu tekrarladı.

Nashville polis şefi John Drake, Cuma akşamı düzenlediği basın brifinginde keşif hakkında daha fazla ayrıntı vermedi ve bilinen bir can kaybı olmadığını, ancak dokunun incelenmekte olduğunu tekrarladı.

#4
Foto - Kolluk kuvvetleri daha önce, bomba sahasının yakınında kalıntıların bulunduğunu söylemişlerdi, ancak bunların, sorumlu kişiye mi yoksa potansiyel bir kurbana mı ait olabilecekleri, bunların doğrudan patlamayla bağlantılı olup olmadığını belirtmemişlerdi.

Kolluk kuvvetleri daha önce, bomba sahasının yakınında kalıntıların bulunduğunu söylemişlerdi, ancak bunların, sorumlu kişiye mi yoksa potansiyel bir kurbana mı ait olabilecekleri, bunların doğrudan patlamayla bağlantılı olup olmadığını belirtmemişlerdi.

#5
Foto - Bomba, İkinci Cadde'de, Kilise ve Ticaret Caddesi arasında saat 06.40'ta patlayan bir karavanın içindeydi. Patlama yaşandığı sırada polis olay yerindeydi. Ateş edildiğine dair haber ve ihbarlar üzerine kırk dakika önce bölgeye çağrılan sonra insanları tahliye ediyordu. Polis ekipleri olay yerine vardıklarında, ateş açıldığına dair herhangi bir belirti yoktu, ancak karavandan şoke edici bir ses geliyordu. Karavandan yapılan bir anonsta, kadın sesi karavanın 15 dakika içinde patlayacağını ve bölgedeki insanların tahliye edilmesi gerektiğini söylüyordu.

Bomba, İkinci Cadde'de, Kilise ve Ticaret Caddesi arasında saat 06.40'ta patlayan bir karavanın içindeydi. Patlama yaşandığı sırada polis olay yerindeydi. Ateş edildiğine dair haber ve ihbarlar üzerine kırk dakika önce bölgeye çağrılan sonra insanları tahliye ediyordu. Polis ekipleri olay yerine vardıklarında, ateş açıldığına dair herhangi bir belirti yoktu, ancak karavandan şoke edici bir ses geliyordu. Karavandan yapılan bir anonsta, kadın sesi karavanın 15 dakika içinde patlayacağını ve bölgedeki insanların tahliye edilmesi gerektiğini söylüyordu.

#6
Foto - Güvenlik yetkilileri, her geri sayım arasında müzik çalan, önceden kaydedilmiş tedirgin edici mesaj tekrar tekrar oynatılırken, insanları evlerinden çıkarmak için zamana karşı yarıştılar.

Güvenlik yetkilileri, her geri sayım arasında müzik çalan, önceden kaydedilmiş tedirgin edici mesaj tekrar tekrar oynatılırken, insanları evlerinden çıkarmak için zamana karşı yarıştılar.

#7
Foto - Yapılan araştırmada patlamanın meydana geldiği bölgede yaşadığı ortaya çıkan, 63 yaşında Anthony Quinn Warner adlı adamın ismi öne çıktı.

Yapılan araştırmada patlamanın meydana geldiği bölgede yaşadığı ortaya çıkan, 63 yaşında Anthony Quinn Warner adlı adamın ismi öne çıktı.

#8
Foto - Önce ABD'yi sonra da dünyayı şoke eden olayın detayları adım adım ortaya çıkıyor. Son olarak Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu düşünülen 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner'un intihar bombacısı olduğu dünyaya duyuruldu.

Önce ABD'yi sonra da dünyayı şoke eden olayın detayları adım adım ortaya çıkıyor. Son olarak Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu düşünülen 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner'un intihar bombacısı olduğu dünyaya duyuruldu.

#9
Foto - Tennessee Savcısı Don Cochran, düzenlediği basın toplantısında,

Tennessee Savcısı Don Cochran, düzenlediği basın toplantısında, "Anthony Warner isimli şahsın intihar bombacısı olduğu sonucuna ulaştık. Bomba patladığında oradaydı ve havaya uçtu." ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Patlamanın meydana geldiği alanda bulunan insan kalıntılarının yapılan DNA testinin ardından Warner'a ait olduğunun belirlendiği açıklandı.

Patlamanın meydana geldiği alanda bulunan insan kalıntılarının yapılan DNA testinin ardından Warner'a ait olduğunun belirlendiği açıklandı.

#11
Foto - Nashville bombacısı Anthony Warner'ın babasının bunayarak ölmesinden, çalıştığı AT&T şubesini sorumlu tuttuğu ve ayrıca 5G'nin insanları öldürdüğüne dair komplo teorisi yaratması için körüklediği ortaya çıktı.

Nashville bombacısı Anthony Warner'ın babasının bunayarak ölmesinden, çalıştığı AT&T şubesini sorumlu tuttuğu ve ayrıca 5G'nin insanları öldürdüğüne dair komplo teorisi yaratması için körüklediği ortaya çıktı.

#12
Foto - 63 yaşındaki adamın saldırıyı düzenlemekteki sebebi araştırılırken, Quinn’in telekomünikasyon paranoyasının, babası Charles B. Warner’ın Temmuz 2011’de 78 yaşındayken ölmesiyle başlayıp başlamadığını soruşturuluyor.

63 yaşındaki adamın saldırıyı düzenlemekteki sebebi araştırılırken, Quinn’in telekomünikasyon paranoyasının, babası Charles B. Warner’ın Temmuz 2011’de 78 yaşındayken ölmesiyle başlayıp başlamadığını soruşturuluyor.

#13
Foto - İngiliz Dailymail gazetesi, Warner ailesinin üyelerinin mülkle ilgili çirkin bir anlaşmazlığa nasıl dahil olduklarını, durumun bombacı Anthony Warner'a kendi annesi tarafından dava açılacak kadar acı bir hale geldiğini duyurdu.

İngiliz Dailymail gazetesi, Warner ailesinin üyelerinin mülkle ilgili çirkin bir anlaşmazlığa nasıl dahil olduklarını, durumun bombacı Anthony Warner'a kendi annesi tarafından dava açılacak kadar acı bir hale geldiğini duyurdu.

#14
Foto - Davidson County mahkeme kayıtlarına göre, Warner’ın 62 yaşındaki kardeşi Steven Warner, Eylül 2018'de vasiyet bırakmadan öldü.

Davidson County mahkeme kayıtlarına göre, Warner’ın 62 yaşındaki kardeşi Steven Warner, Eylül 2018'de vasiyet bırakmadan öldü.

#15
Foto - Baba Charles'ı ölümünden yıllar önce boşayan anne Betty Lane, Charles'tan Steven'a geçen eski aile evinin yasal olarak ona ait olması gerektiğini savundu.

Baba Charles'ı ölümünden yıllar önce boşayan anne Betty Lane, Charles'tan Steven'a geçen eski aile evinin yasal olarak ona ait olması gerektiğini savundu.

#16
Foto - Yaşlı kadın, kendi hakkı olmasına rağmen, oğlu Anthony Warner'ın vekil olarak hareket ettiğini ve evi kendi üzerine geçirerek 250 bin dolarlık bir sahtekarlığa imza attığını söylüyor.

Yaşlı kadın, kendi hakkı olmasına rağmen, oğlu Anthony Warner'ın vekil olarak hareket ettiğini ve evi kendi üzerine geçirerek 250 bin dolarlık bir sahtekarlığa imza attığını söylüyor.

#17
Foto - Hiç evlenmeyen Anthony daha sonra evi esrarengiz bir şekilde Los Angeles'ta yaşayan 29 yaşındaki Michelle Swing adındaki kadına verdi. FBI, Cumartesi günü yaptıkları soruşturma kapsamında Warner'ın Tennessee eyaletindeki Antioch kentindeki evine baskın yaptı. Baskında evle ilgili şok bilgiler edinildi.

Hiç evlenmeyen Anthony daha sonra evi esrarengiz bir şekilde Los Angeles'ta yaşayan 29 yaşındaki Michelle Swing adındaki kadına verdi. FBI, Cumartesi günü yaptıkları soruşturma kapsamında Warner'ın Tennessee eyaletindeki Antioch kentindeki evine baskın yaptı. Baskında evle ilgili şok bilgiler edinildi.

#18
Foto - Evin, 29 yaşındaki Michelle Swing adlı kadına, bombacı Anthony Quinn Warner tarafından verildiği ortaya çıktı. Ancak her şey burada bitmiyordu.

Evin, 29 yaşındaki Michelle Swing adlı kadına, bombacı Anthony Quinn Warner tarafından verildiği ortaya çıktı. Ancak her şey burada bitmiyordu.

#19
Foto - Anthony Quinn Warner'ın evinin mülkiyetini devrettiği Michelle Swing'e gönderdiği iddia edilen bir mektup ortaya çıktı. Michelle Swing, evin kendisine devredildiğinden haberdar olmadığını söylese de, Anthony Quinn Warner tarafından kendisine gönderile nmektupta şu ifadelere yer verilmiş:

Anthony Quinn Warner'ın evinin mülkiyetini devrettiği Michelle Swing'e gönderdiği iddia edilen bir mektup ortaya çıktı. Michelle Swing, evin kendisine devredildiğinden haberdar olmadığını söylese de, Anthony Quinn Warner tarafından kendisine gönderile nmektupta şu ifadelere yer verilmiş: "Tavan arasında kontrplak ve aydınlatma var, bir bakın. Bodrum normal değil, bir bak. Hav hav Julio."

#20
Foto - Mektupta bombacının

Mektupta bombacının "Hav hav Julio" diyerek ne demek istediği ve Julio'nun kimliği belirsizliğini koruyor. The Sun'a göre Warner mektupta, Noel arifesinde köpekleriyle ormanda birkaç hafta geçirmek için seyahat etmeyi planladığını da paylaştı. Anthony Quinn Warner'ın, geçmişte Michelle Swing'in annesiyle rezilliği olduğuna inanılıyor, ancak bu konuyla ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.

#21
Foto - Patlama ve Kentucky ve Tennesse bölgelerinde internet ve cep telefonu kesintilerine neden oldu, öğlen saatlerine kadar çözülemeyen aksaklıklar yaşandı. Kesinti yerel 911 sistemlerini de vurdu ve hatta bölgedeki havaalanının uçuşları geçici olarak durdurmasına neden oldu.

Patlama ve Kentucky ve Tennesse bölgelerinde internet ve cep telefonu kesintilerine neden oldu, öğlen saatlerine kadar çözülemeyen aksaklıklar yaşandı. Kesinti yerel 911 sistemlerini de vurdu ve hatta bölgedeki havaalanının uçuşları geçici olarak durdurmasına neden oldu.

#22
Foto - Merkezi Dallas'ta bulunan telekomünikasyon şirketi AT&T binasının bombanın hedefi olup olmadığı henüz belli değil, ancak araç binanın hemen önüne park edilmişti. Binanın yakınında henüz açılmamış barlar ve restoranların yanı sıra pek çok apartman da bulunuyordu.

Merkezi Dallas'ta bulunan telekomünikasyon şirketi AT&T binasının bombanın hedefi olup olmadığı henüz belli değil, ancak araç binanın hemen önüne park edilmişti. Binanın yakınında henüz açılmamış barlar ve restoranların yanı sıra pek çok apartman da bulunuyordu.

#23
Foto - Patlama nedeniyle can kaybı yaşanmazken, üç kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan ve olayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar, yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

Patlama nedeniyle can kaybı yaşanmazken, üç kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan ve olayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar, yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

#24
Foto - Cuma akşamı açıklama yapan Nashville Belediye Başkanı John Cooper, soruşturma devam ederken bomba sahasının etrafındaki alanda sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Cuma akşamı açıklama yapan Nashville Belediye Başkanı John Cooper, soruşturma devam ederken bomba sahasının etrafındaki alanda sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

#25
Foto - Cooper, açıklamada

Cooper, açıklamada "Sokağa çıkma yasağı 25 Aralık Cuma günü saat 16:30'da başlayacak ve 27 Aralık Pazar günü saat 16:30'da sona erecek" ifadelerini kullanmıştı.

#26
Foto - Daha sonra 41 ayrı işletmenin patlamadan etkilendiğini ve bölgedeki bazı eski binaların yapılarının etkilendiğini sözlerine ekledi. Cooper,

Daha sonra 41 ayrı işletmenin patlamadan etkilendiğini ve bölgedeki bazı eski binaların yapılarının etkilendiğini sözlerine ekledi. Cooper, "İkinci Cadde'nin normale dönmesi biraz zaman alacak" demişti.

#27
Foto - Tennesse valisi Bill Lee de yeniden inşa çabalarına yardımcı olmak için olayı bir sivil acil durum ilan etmeye çağırıldı.

Tennesse valisi Bill Lee de yeniden inşa çabalarına yardımcı olmak için olayı bir sivil acil durum ilan etmeye çağırıldı.

#28
Foto - ABD'nin büyük telekomünikasyon şirketlerinden AT&T binasının yakınlarında park etmiş olan kamyonetten

ABD'nin büyük telekomünikasyon şirketlerinden AT&T binasının yakınlarında park etmiş olan kamyonetten "Bu mesajı duyuyorsanız bulunduğunuz yeri terk edin" uyarısı yapılan bir mesajın yayımlandığı ve polisin 6.30 itibarıyla çevreyi boşalttığı belirtiliyor.

#29
Foto - Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun da dahil olduğu soruşturmayı FBI yönetiyor. Olay yerinden gelen fotoğraflarda etraftaki pencere ve camların kırıldığı, en az 20 binanın ve ağaçların zarar gördüğü ve yoğun bir dumanın yükseldiği görülüyor.

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun da dahil olduğu soruşturmayı FBI yönetiyor. Olay yerinden gelen fotoğraflarda etraftaki pencere ve camların kırıldığı, en az 20 binanın ve ağaçların zarar gördüğü ve yoğun bir dumanın yükseldiği görülüyor.

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