ABD’deki patlamadan sonra ortaya çıkan mektup dünyayı şoke etti!

Noel günü Nashville kentinde sabah 06.40'ta meydana gelen patlama ABD ve dünyayı sarstı. Olayla ilgili detaylar bir bir ortaya çıkarken dünya şoke edici bilgilerle dehşete düştü. 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner'ın, patlama sırasında karavanın içerisnde olduğu ve olay yerinde bulunan insan kalıntılarının kendisine ait olduğu ortaya çıktı. İntihar bombacısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça, olay daha da ilginç bir hal aldı. Bombacının evine yapılan baskında 29 yaşındaki bir kadına ulaşıldı. 63 yaşındaki intihar bombacısının, kadına yazdığı mektuptaki ifadeleri ise herkesi hayrete düşürdü.