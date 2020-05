Videoyu çekenlerden biri, 'Tam olarak on iki yaşında biri var. On üç, belki on dört.' diyerek çocuğa ait görüntüleri kaydediyor. Bir diğer ilginç görüntüde, iddiaya göre Atlanta'da kaydedildi. Kamuflaj, kurşun geçirmez yelek, gaz maskesi ve taktik kask giyen bir çocuk, bir tüfekle nöbet tutuyor.