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Teknoloji-Bilişim
7
ABD'de General Motors yüzlerce kişiyi işten çıkarttı

2023-12-15 22:01:00
ABD'de General Motors yüzlerce kişiyi işten çıkarttı

General Motors'un desteklediği otonom taksi firması Cruise yüzlerce kişiyi işten çıkarttı.

#1
Foto - ABD'de General Motors yüzlerce kişiyi işten çıkarttı

Yapay zekanın günden güne gelişmesiyle birlikte hayatımıza yeni fikirler de dahil olmaya başladı. Bu fikirlerden biri de geçtiğimiz aylarda haberini yaptığımız “otonom taksi” fikri.

#2
Foto - ABD'de General Motors yüzlerce kişiyi işten çıkarttı

Taksiciye ihtiyaç duymadan kendi kendine giden taksi fikriyle ortaya çıkan iş modelinde durumlar çok iç açıcı değil. İşte konuyla ilgili detaylar…

#3
Foto - ABD'de General Motors yüzlerce kişiyi işten çıkarttı

General Motors destekli otonom taksi firması Cruise için 2023 yılı çok iyi gitmiyor. Markanın operasyonlarına başlamasıyla birlikte ilk etapta fikir kendini sevdirdi. Ancak daha sonrasında yaşananlar işleri yokuşa sürdü diyebiliriz. Firma faaliyetlerine başladığı San Francisco’da talihsiz bir olay yaşadı.

#4
Foto - ABD'de General Motors yüzlerce kişiyi işten çıkarttı

Markanın sahip olduğu otonom taksilerden biri müşterisini ezdi. Otonom sürüş yazılımında meydana gelen bir hata sebebiyle taksi, onu çağıran müşteriyi ezdi. Talihsiz kadın taksinin altında kaldı ve araç bir süre hareket etmedi. Daha sonra güvenlik güçleri ve ilk yardım ekipleri tarafından kurtarıldı. Taksinin altında kalan kadın ciddi şekilde yaralandı.

#5
Foto - ABD'de General Motors yüzlerce kişiyi işten çıkarttı

Konuyla ilgili olarak güvenlik güçleri geniş çapta soruşturma başlattı. Olayla ilgili olarak teknik heyet firmanın otonom yazılım sistemini incelemeye aldı. Ayrıca Cruise markasının Kaliforniya’daki test izinleri iptal oldu. Marka konuyla ilgili olarak itiraz dilekçesi verdi. Ancak bu dilekçenin cevap alması için biraz zaman gerekli.

#6
Foto - ABD'de General Motors yüzlerce kişiyi işten çıkarttı

Bununla birlikte firma kendi içerisinde yeniden yapılanmaya gitti. Öncelikle Cruise markası diğer eyaletlerdeki test süreçlerini askıya aldı. Bununla beraber Cruise kurucu ortağı ve CEO’su Kyle Vogt ile kurucu ortak ve baş ürün sorumlusu Daniel Kan istifa etti. Ayrıca Cruise saha elemanı tarafında yer alan 900 işçi işten çıkarıldı.

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