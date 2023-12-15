ABD'de General Motors yüzlerce kişiyi işten çıkarttı

Konuyla ilgili olarak güvenlik güçleri geniş çapta soruşturma başlattı. Olayla ilgili olarak teknik heyet firmanın otonom yazılım sistemini incelemeye aldı. Ayrıca Cruise markasının Kaliforniya’daki test izinleri iptal oldu. Marka konuyla ilgili olarak itiraz dilekçesi verdi. Ancak bu dilekçenin cevap alması için biraz zaman gerekli.