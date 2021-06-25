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Dünya
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ABD medyası Rusya'nın

2021-06-25 11:54:43
ABD medyası Rusya'nın "kusursuz" silahını duyurdu

ABD medyası, Rusya'nın Dragunov keskin nişancı tüfeğinin kusursuz bir silah olduğunu yazdı.

#1
Foto - 19FortyFive yazarı Peter Suciu,

19FortyFive yazarı Peter Suciu, "Mükemmel olanı geliştirmek zordur, bu yüzdendir ki, Soğuk Savaş döneminin keskin nişancı tüfeği Dragunov son yıllarda çok az değişikliğe uğradı" ifadelerini kullandı. Yazıda, tüfeğin başlıca özelliğinin, sade yapısı olduğu ve bu sayede kullanım, bakım ve onarımının kolay olduğu kaydedildi.

#2
Foto - Dragunov'un geliştirdiği silahın teknik olarak keskin nişancı tüfeği olmadığı belirtilen yazıda, buna rağmen asgari asker eğitimi ile bile, müfrezede Dragunov varlığının önemli bir avantaj sağladığının altı çizildi.

Dragunov'un geliştirdiği silahın teknik olarak keskin nişancı tüfeği olmadığı belirtilen yazıda, buna rağmen asgari asker eğitimi ile bile, müfrezede Dragunov varlığının önemli bir avantaj sağladığının altı çizildi.

#3
Foto - Suciu, tüfeğin Rus ordusuna güzel uyduğunu yazan Siciu, Dragunov'un SDVM adını taşıyan ve geliştirilmiş namlu ile geliştirilmiş ergonomiye sahip modifikasyonuna dikkat çekti.

Suciu, tüfeğin Rus ordusuna güzel uyduğunu yazan Siciu, Dragunov'un SDVM adını taşıyan ve geliştirilmiş namlu ile geliştirilmiş ergonomiye sahip modifikasyonuna dikkat çekti.

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