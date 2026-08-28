ABD basını manşetten duyurdu: Türkiye’nin o gizli stratejisi tüm küresel dengeleri altüst etti
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve teknoloji transferleriyle Güney Asya ile Hint-Pasifik jeopolitiğinde yepyeni bir devir başlatan Türkiye, Batı'nın hegemonyasını tamamen sarsarak Doğu'nun kapılarını ardına kadar araladı. ABD merkezli Eurasia Review, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin Pakistan ile geliştirdiği stratejik ortaklığı ve savunma sanayii diplomasisini manşetine taşıyarak Ankara’nın Batı’dan bağımsız küresel bir güç olarak yükseldiğini yazdı.