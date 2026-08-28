ABD basını manşetten duyurdu: Türkiye’nin o gizli stratejisi tüm küresel dengeleri altüst etti

Türkiye'nin düğer ülkelerle savunma sanayii, ekonomi ve politika ilişkileri uluslararası camiada geniş bir yankı uyandırmaya devam ediyor. ABD merkezli uluslararası haber ve analiz sitesi Eurasia Review, Türkiye'nin Pakistan ile olan ilişkilerini mercek altına aldı. ABD basını, yayımladığı haber analizine "Türkiye'nin Güney Asya'daki Çok Yönlü Dış Politikası" başlığını verdi. Türkiye'nin Güney Asya ile artan ilişkisinin Hint-Pasifik jeopolitiğinde önemli olduğu vurgulana haberde, "Son on yılda, Pakistan ile başlangıçta mütevazı bir savunma ihracatı ilişkisi, silah transferleri, askeri eğitim, denizcilik erişimi ve özellikle Ağustos 2026'daki Mekke Ortak Savunma Anlaşması gibi resmi ittifak yapılarını içeren kapsamlı bir stratejiye dönüştü." denildi.