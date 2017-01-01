AA Yılın Fotoğrafları oylaması sonuçlandı

Anadolu Ajansı'nın, ülkemizin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından Haber, Yaşam ve Spor kategorilerinde toplam 49 kareye yer verdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 223 bin kişi katıldı. İşte aday olan fotoğraflardan bazıları ve birinci olan fotoğraflar:
Haber Kategorisi, Filistin direnişini sembolü genç, Mustafa Hassona.
Haber Kategorisi, Kaşıkçı cinayeti, Emrah Yorulmaz
Haber kategorisi, Suriye'nin çocukları, Khaled Akasha.
Haber kategorisi, Gaz bombası ağzına girdi, Ashraf Amra.
Haber kategorisi, Kahraman itfaiyeci, Elif Öztürk.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin’in "Mehmetçik’ten ilk iftar" birinci oldu.
Yaşam kategorisi, Dolunay ve yerli İHA. Burak Milli.
Yaşam kategorisi, Metal Boğa, Ali Atmaca.
Yaşam kategorisi, İstanbul'da dolunay, Emrah Yorulmaz.
Yaşam kategorisi, Türk Yıldızları, Sezgin Pancar.
Yaşam kategorisi, Boğaz'ın şimşekleri, Emrah Yorulmaz.
Yaşam kategorisi birincisi, İlhami Çetin, "Ali dede ve kedisi".
Kupa coşkusu, Spor kategorisi, Şebnem Coşkun.
Ramil altına koştu, Spor kategorisi, Abdulhamid Hoşbaş.
Spor kategorisi, Ata sporu, Ali Atmaca.
Spor kategorisi, Atlı Savaş Oyunu, Ali İhsan Öztürk.
Spor kategorisinin birincisi, Burak Akbulut, "Karatenin sultanları".