2022-02-24 16:47:45 Yeşilay'dan 'Alkole Hayır De' kampanyası!
Alkol bağımlılığının hem bağımlılar hem de çevreleri için zararlı olduğuna, alkolün aile içi şiddet riskini artırdığına dikkat çeken Yeşilay, "Alkole Dur De" kampanyası kapsamında hazırladığı 4 film ile farkındalık oluşturuyor. Alkol bağımlılığının bir hastalık olduğunu vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Aile içi şiddetin tarihsel ve toplumsal nedenlerinin farkında olmakla birlikte, alkolün buradaki rolüne dikkat çekmek gerektiğini düşünüyoruz." dedi.