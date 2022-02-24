Yeşilay'dan 'Alkole Hayır De' kampanyası!

Alkol kullanımı; bireylere, topluma sosyal ve ekonomik kayıplar getirir. Alkol sadece kullanıcıların kendilerine verdikleri bir zarar değildir. Aile içi şiddet ve anti-sosyal davranışlara maruz kalan diğer kişilere de zarar verme riski taşır. Daha önceki çalışmalar genellikle alkolün ağırlıklı olarak erkeklerin sokak şiddetindeki rolüne odaklanırken, son yıllarda alkole bağlı aile içi şiddetteki ve cinsel şiddet de dâhil olmak üzere yakın ilişkilerdeki rolüne odaklanılıyor. Yeşilay olarak biz de uzun yıllara dayanan deneyimimizden ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne başvuranların hikâyelerinden alkol bağımlılığı ile aile içi şiddet arasındaki ilişkinin farkındayız. Pandemi döneminde bu riskin küresel olarak da artması ve pek çok ülkede gündeme gelmesiyle, tam da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde dikkatleri bu konuya çekmek istedik. Aile içi şiddetin tarihsel ve toplumsal nedenlerinin farkında olmakla birlikte, alkolün buradaki rolünü göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyoruz. Alkol bağımlılığı her bağımlılık gibi bir hastalık olduğundan, bu hastalığın tedavisinin toplumun kanayan yaralarından biri olan aile içi şiddetin önlenmesinde rol oynayacağına eminiz. Bu konuya dikkat çekmek amacıyla 'Alkole Hayır De' kampanyasını hazırladık.