  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
5
Yeşilay'dan 'Alkole Hayır De' kampanyası!

2022-02-24 16:47:45
Yeşilay'dan 'Alkole Hayır De' kampanyası!

Alkol bağımlılığının hem bağımlılar hem de çevreleri için zararlı olduğuna, alkolün aile içi şiddet riskini artırdığına dikkat çeken Yeşilay, "Alkole Dur De" kampanyası kapsamında hazırladığı 4 film ile farkındalık oluşturuyor. Alkol bağımlılığının bir hastalık olduğunu vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Aile içi şiddetin tarihsel ve toplumsal nedenlerinin farkında olmakla birlikte, alkolün buradaki rolüne dikkat çekmek gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

#1
Foto - Salgın döneminde AB ülkelerinde alkol kullanım bozukluğuna bağlı aile içi şiddete ilişkin acil çağrıların yüzde 60 arttığını belirten Öztürk, Yeşilay'ın bugüne kadar alkol sorunu yaşayan 13 bini aşkın kişiye Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) ücretsiz destek verdiğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2018 tarihli Küresel Sağlık ve Alkol Durum Raporu’na göre alkol kullanımı kaynaklı sorunların, dünya çapında, özellikle çalışma çağındaki kişilerde önde gelen ölüm ve sakatlık nedeni olduğunu belirten Öztürk şunları söyledi:

Salgın döneminde AB ülkelerinde alkol kullanım bozukluğuna bağlı aile içi şiddete ilişkin acil çağrıların yüzde 60 arttığını belirten Öztürk, Yeşilay'ın bugüne kadar alkol sorunu yaşayan 13 bini aşkın kişiye Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) ücretsiz destek verdiğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2018 tarihli Küresel Sağlık ve Alkol Durum Raporu’na göre alkol kullanımı kaynaklı sorunların, dünya çapında, özellikle çalışma çağındaki kişilerde önde gelen ölüm ve sakatlık nedeni olduğunu belirten Öztürk şunları söyledi:

#2
Foto - Alkol kullanımı; bireylere, topluma sosyal ve ekonomik kayıplar getirir. Alkol sadece kullanıcıların kendilerine verdikleri bir zarar değildir. Aile içi şiddet ve anti-sosyal davranışlara maruz kalan diğer kişilere de zarar verme riski taşır. Daha önceki çalışmalar genellikle alkolün ağırlıklı olarak erkeklerin sokak şiddetindeki rolüne odaklanırken, son yıllarda alkole bağlı aile içi şiddetteki ve cinsel şiddet de dâhil olmak üzere yakın ilişkilerdeki rolüne odaklanılıyor. Yeşilay olarak biz de uzun yıllara dayanan deneyimimizden ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne başvuranların hikâyelerinden alkol bağımlılığı ile aile içi şiddet arasındaki ilişkinin farkındayız. Pandemi döneminde bu riskin küresel olarak da artması ve pek çok ülkede gündeme gelmesiyle, tam da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde dikkatleri bu konuya çekmek istedik. Aile içi şiddetin tarihsel ve toplumsal nedenlerinin farkında olmakla birlikte, alkolün buradaki rolünü göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyoruz. Alkol bağımlılığı her bağımlılık gibi bir hastalık olduğundan, bu hastalığın tedavisinin toplumun kanayan yaralarından biri olan aile içi şiddetin önlenmesinde rol oynayacağına eminiz. Bu konuya dikkat çekmek amacıyla 'Alkole Hayır De' kampanyasını hazırladık.

Alkol kullanımı; bireylere, topluma sosyal ve ekonomik kayıplar getirir. Alkol sadece kullanıcıların kendilerine verdikleri bir zarar değildir. Aile içi şiddet ve anti-sosyal davranışlara maruz kalan diğer kişilere de zarar verme riski taşır. Daha önceki çalışmalar genellikle alkolün ağırlıklı olarak erkeklerin sokak şiddetindeki rolüne odaklanırken, son yıllarda alkole bağlı aile içi şiddetteki ve cinsel şiddet de dâhil olmak üzere yakın ilişkilerdeki rolüne odaklanılıyor. Yeşilay olarak biz de uzun yıllara dayanan deneyimimizden ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne başvuranların hikâyelerinden alkol bağımlılığı ile aile içi şiddet arasındaki ilişkinin farkındayız. Pandemi döneminde bu riskin küresel olarak da artması ve pek çok ülkede gündeme gelmesiyle, tam da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde dikkatleri bu konuya çekmek istedik. Aile içi şiddetin tarihsel ve toplumsal nedenlerinin farkında olmakla birlikte, alkolün buradaki rolünü göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyoruz. Alkol bağımlılığı her bağımlılık gibi bir hastalık olduğundan, bu hastalığın tedavisinin toplumun kanayan yaralarından biri olan aile içi şiddetin önlenmesinde rol oynayacağına eminiz. Bu konuya dikkat çekmek amacıyla 'Alkole Hayır De' kampanyasını hazırladık.

#3
Foto - Pandemide bireylerin stresle başa çıkmak için alkol kullanım riskini de artırdığını, alkol kullanım bozukluğu kaynaklı aile içi şiddetin arttığını belirten Öztürk,

Pandemide bireylerin stresle başa çıkmak için alkol kullanım riskini de artırdığını, alkol kullanım bozukluğu kaynaklı aile içi şiddetin arttığını belirten Öztürk, "Covıd-19 karantina sürecinde; örneğin Avustralya, Belçika, Fransa, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlar, küçük çocukların ebeveynleri, daha yüksek gelire sahip kişiler ve anksiyete ve depresif semptomları olanlar alkol tüketiminde en yüksek artışı bildirdi. Alkol kullanım bozukluğuna bağlı aile içi şiddete ilişkin acil çağrılar AB ülkelerinde yüzde 60 artış gösterdi

#4
Foto - Ayrıca, yüksek stres seviyesi ile başa çıkmak için ve travmatik olaylardan sonra aşırı alkol kullanımın yaygın olduğu göz önünde bulundurulduğunda Covıd-19'un orta vadede sorunlu alkol kullanımında artışa neden olduğu da söylenebilir. Ülkemizde pandeminin alkol kullanımına etkisine ilişkin net bir veri olmamakla birlikte, diğer ülkelerde gördüğümüz tablo bu konuda önlem almanın gerekliliğini ortaya koyuyor.

Ayrıca, yüksek stres seviyesi ile başa çıkmak için ve travmatik olaylardan sonra aşırı alkol kullanımın yaygın olduğu göz önünde bulundurulduğunda Covıd-19'un orta vadede sorunlu alkol kullanımında artışa neden olduğu da söylenebilir. Ülkemizde pandeminin alkol kullanımına etkisine ilişkin net bir veri olmamakla birlikte, diğer ülkelerde gördüğümüz tablo bu konuda önlem almanın gerekliliğini ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

Çin'den flaş işgal açıklaması: 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi...'
Gündem

Çin'den flaş işgal açıklaması: 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi...'

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna krizine ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı dış medyanın duyurduğu gibi Ukrayna'da Rus kuvvetlerinin işga..
Öldürülen Rus askeri sayısı duyuruldu! Putin'i çılgına çevirecek gelişme... Uçaklar peş peşe düşürülüyor
Dünya

Öldürülen Rus askeri sayısı duyuruldu! Putin'i çılgına çevirecek gelişme... Uçaklar peş peşe düşürülüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma ortamı devam ediyor. Kiev'e yakın askeri kaynaklar, Rusya ile yaşanan çatışma sırasında 50 Rus askerini..
Putin'den bomba açıklamalar
Dünya

Putin'den bomba açıklamalar

Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a..
Rus savaş uçağı düşürüldü
Dünya

Rus savaş uçağı düşürüldü

Ukrayna’dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Rusya’ya ait beş savaş uçağı düşürüldü. Açıklamada, 5 Rus uçağı ve helikopter düşürüldüğü ..
Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?
Spor

Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı 24 Şubat Perşembe akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler ise son 16..
Tarım Kredi'den üreticiye borç yapılandırması
Ekonomi

Tarım Kredi'den üreticiye borç yapılandırması

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 31 Aralık 2020 tarihi ve öncesi vadeli kredi borcu bulunan ortaklara tek seferde veya taksitlendirme sur..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay