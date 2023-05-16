93'lük delikanlının sağlık formülü

Dedeköy Mahallesi’nin en yaşlısı olan, yaklaşık bir asırlık ömründe, çiftçilik, inşaat ustalığı gibi birçok mesleği yaptığını belirten Kurnaz, “Sabah erkenden uyanır, işime başlardım. Bu durum uzun yıllar boyunca devam etti. Çalışmaktan hiçbir zaman sıkılmadım. Çalışmak sağlıklı bir şekilde yaşamama yardımcı olurken, yaşamım boyunca beni dinç tuttu. Gençlere tavsiyem, çalışmaktan vazgeçmesinler, belki şimdi fark etmeyebilirler fakat, ilerde bu durum çok fazla sağlık sorunlarını karşılarına çıkarır. İşleyen demir asla pas tutmaz” ifadelerinde bulundu.