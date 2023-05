93'lük delikanlının sağlık formülü

Sağlıklı yaşamının yanı sıra, hafızasıyla da kendinden söz ettiren Kurnaz, yaşadığı önemli olayları, çocuklarının ve torunlarının doğum tarihlerini günü gününe hatırlıyor. Evdeki kağıtlardan kendine not defteri yapıp, yıllardır her günün sonunda yaptıklarını not defterine yazıyor. Aldığı notların hafızasını kuvvetlendirdiğine yardımcı söyleyen Kurnaz, “ Hayatım boyunca, yaptığım ya da yapacak olduğum her şeyi, günlük tutar gibi not aldım. Yazmak, bir şeyin hatırlanmasına, onu unutmamaya çok yardımcı oluyor. Bende hafızamın kuvvetli olmasını yazmaya borçluyum” dedi.