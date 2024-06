Bizim 88 bin çalışanımız var. Türkiye'nin mal ihracatı 255 milyar dolar ithalat 366 milyar dolar. THY 2023 yılında 16.3 milyar dolar tek başına ihracat yaptı. Harcamalar sonrası hazineye 8.1 milyar dolar kalmış. Türkiye'deki en büyük mal ihracatçısı bu rakama erişemiyor. 88 bin çalışanımızla halkımız için çalışırken böyle ufak bir sorun yaşamamış bizi üzdü. Ama tedbirimizi aldık. THY her zaman politika üstüdür. Her milletten her görüşten insan THY'de çalışıyor. Böyle şeylere çekilmemesi lazım.