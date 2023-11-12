2023-11-12 12:14:45 9 ay şempanzeyle kardeşi gibi yaşadı! İkisinin de sonu çok acı oldu! Bu kadar da olmaz
Kurtların büyüttüğü çocuklar ilgisini çekti, kendi çocuğunu denek olarak kullandı. Hem şempanzenin hem de onunla büyüyen bebeğin başına gelenler ise 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Kurtların büyüttüğü vahşi çocuklar, köpeklerin ve ormandaki maymunlarla büyüyen çocukların hikâyeleri hepimizi şaşırttığı gibi hayvan psikologları Luelle Kellogg ve eşi Winthrop Kellogg'u da etkilemişti. Bir türlü anlam veremedikleri bu çocukları anlamak, bir nevi hayvanların etkileşim yolunu çözümlemek istediler. Bu sebeple Kellogg çifti, kendi hayvan deneylerine başladı. Özellikle Winthrop Kellogg, 1900'lü yılların başından ortalarına kadar zeki hayvan türlerini keşfetmeye onlarla anlaşmanın ve onları anlamanın gizemine kendini adamıştı. Uzun yıllar üniversitede hayvan uyarıcı laboratuvarında çalıştı. Hayvanlar üzerinde sayısız deneyler yapıyor her defasında merakı ve ilgisi gün geçtikçe artıyordu. Ancak yaptığı bir deney herkesin kanını donduracaktı.