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Yaşam
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88 yaşında 70 yıldır bu işi yapıyor!

2024-07-01 16:33:22
88 yaşında 70 yıldır bu işi yapıyor!

Siirt'te yaşayan 88 yaşındaki Mahmut Özçelebi ilerleyen yaşına rağmen 70 senedir büyük bir tutku ile kuyumculuk yapıyor.

#1
Foto - 88 yaşında 70 yıldır bu işi yapıyor!

Siirt’te yaşayan 88 yaşındaki Mahmut Özçelebi, genç yaşta başladığı kuyumculuk mesleğinde yarım asırdan uzun bir süreyi geride bıraktı. Kuyumcular Çarşısı'nda küçük yaşlarda çırak olarak işe başlayan Özçelebi, son yıllarda yaşlılığından dolayı tamirat ve gümüş yüzük ile tespih satışı yaparak işine devam ediyor.

#2
Foto - 88 yaşında 70 yıldır bu işi yapıyor!

Askerliğini bitirdikten sonra kendi dükkanını açtığını belirten Özçelebi, "Önce karşımdaki dükkanı buldum ve orayı kiraladım. O zamanın parasıyla 700 liraydı. 10-15 yıla yakın orada kaldım. Sahibi dükkanı sattıktan sonra, bu dükkanda bir marangoz vardı. Buraya yerleştim. Buraya da o zamanın parası ile 800 lira ödeyerek bakım ve tadilatını yaptıktan sonra burada çalışmaya devam ettim" dedi.

#3
Foto - 88 yaşında 70 yıldır bu işi yapıyor!

Bu dükkan sayesinde 6 çocuk büyüttüğünü dile getiren Özçelebi, "3 tane kızım var, 3 tane oğlum var. Allah herkese güç ve iman versin inşallah. Kızlarımı elhamdülillah İslamiyet’in kuralı içinde evlendirdim. 3 oğlum da askerliklerini yaptırarak okuttum. Haram da yememişim. Allah'a binlerce şükür, bankadan bir kuruş para almamışım. Kendi yağımla kavruluyorum ve kimseden bir kuruş almadım.

#4
Foto - 88 yaşında 70 yıldır bu işi yapıyor!

Allah'a şükür cebimde hiç parasız kalmadı. Helal lokma ile çocuklarımı besledim. Allah bizleri affetsin ve Kur’an’ın, Peygamberin izinden bizi uzaklaştırmasın" şeklinde konuştu.

#5
Foto - 88 yaşında 70 yıldır bu işi yapıyor!

Yaşlılığından dolayı kuyumculuğu bırakıp tamirat ve gümüş satışı yaptığını belirten Özçelebi, "5-6 senedir altınları bıraktım. Çünkü yaşlandım, artık yapamıyorum. Dükkana geldiğimde dost ve arkadaşlar geliyor bazen, tespih satıyorum. Gümüş yüzük satıyorum. Bazen kaynak tarzı tamirat yapıyorum, Allah’a şükür. Allah bizleri ıslah etsin. Devlet bana maaş veriyor elhamdülillah. Allah devlete zeval vermesin, başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

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