88 yaşında 70 yıldır bu işi yapıyor!

Askerliğini bitirdikten sonra kendi dükkanını açtığını belirten Özçelebi, "Önce karşımdaki dükkanı buldum ve orayı kiraladım. O zamanın parasıyla 700 liraydı. 10-15 yıla yakın orada kaldım. Sahibi dükkanı sattıktan sonra, bu dükkanda bir marangoz vardı. Buraya yerleştim. Buraya da o zamanın parası ile 800 lira ödeyerek bakım ve tadilatını yaptıktan sonra burada çalışmaya devam ettim" dedi.