82 yaşındaki ustadan sanat eseri bastonlar!

Gökbulak, “İlk olarak mobilyacılıkla başladım ben bu işe. Daha sonra baston atölyesi açarak bastonculuk yapmaya başladım. 60 yılı da geçti, halen de baston yapmaya devam ediyorum. Emekli oldum artık yaşlıyım ama evde canım sıkılıyor, bazen gelip bastonlarla uğraşıyorum. Mobilyacılık ve bastonculuk dönemlerimde 50’nin üzerinde usta yetiştirdim. Daha sonra çocuklarım yetişti, şimdi de onlar devam ediyorlar. Ben de ara sıra onlara hafifçe yardımcı oluyorum. Alışmışım çalışmaya boş durmayı sevmiyorum. Hevesim çoktur bu işlerde, zaten beni bu işe sürükleyende hevesim oldu. Bazen çalıştığım zaman çocuklarım bana ‘fazla çalışma, tozdan makineden rahatsız olursun’ diyorlar. Eski halim gibi çalışmayı istiyorum” dedi.