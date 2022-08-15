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Hayat-Aktüel
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82 yaşındaki ustadan sanat eseri bastonlar!

2022-08-15 09:47:16
82 yaşındaki ustadan sanat eseri bastonlar!

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Abdurrahman Gökbulak, ilerleyen yaşına rağmen yaklaşık 60 yıldır ceviz ağaçlarından sanat eseri bastonlar yapıyor.

#1
Foto - 82 yaşındaki ustadan sanat eseri bastonlar!

Ahlat ilçesinde üretilen el yapımı bastonlar her geçen gün değişen motif ve desenlerle ilgi çekmeye devam ederken, ilçenin en eski baston ustalarından olan Abdurrahman Gökbulak ise 60 yıldır mesleği sürdürüyor.

#2
Foto - 82 yaşındaki ustadan sanat eseri bastonlar!

Askere gidinceye kadar marangozluk ve ceviz ağacından mobilyalar yaptığını belirten Gökbulak, askerden döner dönmez atölye açarak baston imal etmeye başladığını söyledi. İlerlemiş yaşına karşın, mesleğini büyük bir ilgi ve titizlikle yapan baston ustası Abdurrahman Gökbulak, baston yapmanın son derece ihtimam isteyen bir sanat olduğunu kaydetti.

#3
Foto - 82 yaşındaki ustadan sanat eseri bastonlar!

Gökbulak, meslek hayatı boyunca çocukları ve torunları dahil 50’nin üzerinde baston ustası yetiştirdiğini söyledi.

#4
Foto - 82 yaşındaki ustadan sanat eseri bastonlar!

Evde canının sıkıldığını ve kendisini atölyeye attığını anlatan Abdurrahman Gökbulak, bu yaşına rağmen baston yapmaya çok hevesli olduğunu ifade etti.

#5
Foto - 82 yaşındaki ustadan sanat eseri bastonlar!

60-70 yıl önce ilk olarak mobilyacılıkla bu işe başladığını anlatan Abdurrahman Gökbulak, daha sonra bastonculuğa heves ederek kendisine küçük bir atölye açtığını belirtti.

#6
Foto - 82 yaşındaki ustadan sanat eseri bastonlar!

Gökbulak, “İlk olarak mobilyacılıkla başladım ben bu işe. Daha sonra baston atölyesi açarak bastonculuk yapmaya başladım. 60 yılı da geçti, halen de baston yapmaya devam ediyorum. Emekli oldum artık yaşlıyım ama evde canım sıkılıyor, bazen gelip bastonlarla uğraşıyorum. Mobilyacılık ve bastonculuk dönemlerimde 50’nin üzerinde usta yetiştirdim. Daha sonra çocuklarım yetişti, şimdi de onlar devam ediyorlar. Ben de ara sıra onlara hafifçe yardımcı oluyorum. Alışmışım çalışmaya boş durmayı sevmiyorum. Hevesim çoktur bu işlerde, zaten beni bu işe sürükleyende hevesim oldu. Bazen çalıştığım zaman çocuklarım bana ‘fazla çalışma, tozdan makineden rahatsız olursun’ diyorlar. Eski halim gibi çalışmayı istiyorum” dedi.

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