2024-01-02 16:15:09 80 bin dekarda yetişti, Türkiye birincisi oldu! Tüm dünya bu ürünün peşinde: Herkes almak için sıraya girdi
Bitlis’te bu sene 80 bin dekarda yetişti Türkiye birincisi oldu. Yüzde 75’lik tohumluk üretim ile Türkiye birincisi olan Bitlis’e şimdilerde sipariş yağıyor… Başta Bitlis’in Ahlat ilçesi olacak şekilde Tatvan ile Adilcevaz ilçelerinde de üretilen yemeklik kuru fasulyeler Türkiye kadar yurt dışı pazarında da yoğun ilgi görüyor. Sertifikalı kuru fasulyelerde Türkiye’nin u’lik ihtiyacını karşılayan ve 4 bin tona yakın üretime ulaşan Bitlis, tohumluk kuru fasulyede Türkiye birincisi olmayı başardı.