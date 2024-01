80 bin dekarda yetişti, Türkiye birincisi oldu! Tüm dünya bu ürünün peşinde: Herkes almak için sıraya girdi

Örken, “Tohumculukla uğraşıyoruz. Kendimize ait ‘Doruk’ markasıyla kuru fasulye tohum çeşidimiz var. Islahı bize ait. Burada ıslah ettiğimiz tohum çeşidimizi Türkiye’nin her tarafına tohumluk olarak gönderiyoruz. Türkiye’de kullanılan sertifikalı tohumun yüzde 65’ini firma olarak üretiyoruz. Türkiye’nin en büyük tohum firmasıyız. Yıllık üretimimiz yaklaşık olarak 2 bin 500 ile 3 bin ton arasında değişmektedir. Bunun yanında il olarak Türkiye’de en fazla kuru fasulye tohumu üreten il biziz. Buradaki il birinciliğindeki payımız çok yüksek. Daha önce de söylediğim gibi Bitlis’teki yüzde 75 üretimin yüzde 65’i firmamıza ait. 85 günlük bir kuru fasulye çeşidimiz var ‘Doruk’ adında. Çiftçilerimiz memnun. Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz. Gönderdiğimiz her yerde yüksek verim alıyoruz. Ortalama verimimiz dönüm başına 400-500 kilo olarak değişiyor” şeklinde konuştu.