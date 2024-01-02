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Ekonomi
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80 bin dekarda yetişti, Türkiye birincisi oldu! Tüm dünya bu ürünün peşinde: Herkes almak için sıraya girdi

2024-01-02 16:15:09
80 bin dekarda yetişti, Türkiye birincisi oldu! Tüm dünya bu ürünün peşinde: Herkes almak için sıraya girdi

Bitlis’te bu sene 80 bin dekarda yetişti Türkiye birincisi oldu. Yüzde 75’lik tohumluk üretim ile Türkiye birincisi olan Bitlis’e şimdilerde sipariş yağıyor… Başta Bitlis’in Ahlat ilçesi olacak şekilde Tatvan ile Adilcevaz ilçelerinde de üretilen yemeklik kuru fasulyeler Türkiye kadar yurt dışı pazarında da yoğun ilgi görüyor. Sertifikalı kuru fasulyelerde Türkiye’nin u’lik ihtiyacını karşılayan ve 4 bin tona yakın üretime ulaşan Bitlis, tohumluk kuru fasulyede Türkiye birincisi olmayı başardı.

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Foto - 80 bin dekarda yetişti, Türkiye birincisi oldu! Tüm dünya bu ürünün peşinde: Herkes almak için sıraya girdi

Ahlat Ziraat Odası Başkanı (AHZO) Başkanı Necat Demirden, Türkiye birincisi olduklarını söyleyerek “Bitlis’te tohumluk fasulye üretiminde Türkiye birincisiyiz. Sertifikalı tohum üretiyoruz. Yaklaşık 4 bin ton civarında sertifikalı tohum üretimimiz var. Sertifikalı tohumda Türkiye piyasasının yüzde 75’ini biz karşılıyoruz. Hatta yurt dışına dahi ihracatımız oluyor. Bu da hem bizler için hem bölgemiz ve çiftçilerimiz için gurur vericidir” ifadelerini kullandı. Türkiye’de kullanılan sertifikalı kuru fasulye tohumunun e’ini karşılayan Örkenler Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Örken ise, kuru fasulye tohumu üretimiyle ihracatında lider olduklarını aktardı.

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Foto - 80 bin dekarda yetişti, Türkiye birincisi oldu! Tüm dünya bu ürünün peşinde: Herkes almak için sıraya girdi

Örken, “Tohumculukla uğraşıyoruz. Kendimize ait ‘Doruk’ markasıyla kuru fasulye tohum çeşidimiz var. Islahı bize ait. Burada ıslah ettiğimiz tohum çeşidimizi Türkiye’nin her tarafına tohumluk olarak gönderiyoruz. Türkiye’de kullanılan sertifikalı tohumun yüzde 65’ini firma olarak üretiyoruz. Türkiye’nin en büyük tohum firmasıyız. Yıllık üretimimiz yaklaşık olarak 2 bin 500 ile 3 bin ton arasında değişmektedir. Bunun yanında il olarak Türkiye’de en fazla kuru fasulye tohumu üreten il biziz. Buradaki il birinciliğindeki payımız çok yüksek. Daha önce de söylediğim gibi Bitlis’teki yüzde 75 üretimin yüzde 65’i firmamıza ait. 85 günlük bir kuru fasulye çeşidimiz var ‘Doruk’ adında. Çiftçilerimiz memnun. Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz. Gönderdiğimiz her yerde yüksek verim alıyoruz. Ortalama verimimiz dönüm başına 400-500 kilo olarak değişiyor” şeklinde konuştu.

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