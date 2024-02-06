8 maddede sıralandı! 5 milyon konutu kurtaracak formül

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında riskli konutlarını depreme karşı güçlendirmek isteyenler için dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bir yıl geride kaldı. Depremde ağır hasar oluşan yapılar yıkılırken, hafif hasar alan veya riskli olduğu tespit edilen bazı binalar için kullanıcılar güçlendirme yolunu tercih ediyor. Yıkıp yeniden yapmaya (kentsel dönüşüm) göre daha az maliyetle ve daha kısa sürede gerçekleştirilen güçlendirme işlemi tamamen bilimsel metotlarla hayata geçiriliyor. Uzmanlar, şiddetli bir depremde hasar alması beklenen ülke genelindeki 6,5-7 milyon riskli konutun 5 milyonunun güçlendirmeyle kurtarılabileceğini belirtiyor. Hepsinde mümkün olmasa da konutun içinde yaşayanlar varken güçlendirme işlemi yapılabileceğine dikkati çeken uzmanlar, güçlendirmenin uzun süren çalışmalar sonrası belirlenen en ideal yöntemlerle gerçekleştirildiğini, tüm süreçlerin titiz bir şekilde takip edildiğini anlatıyor.