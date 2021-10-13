2021-10-13 10:09:59 750 öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor?
750 engelli öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır? Engelli 750 öğretmen ataması için ön başvurular ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmen atama sürecindeki takvimi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Aralık 2021 tarihinde atamasını gerçekleştireceklerini söylediği engelli 750 öğretmen ataması için başvuru tarihi, onay süreci ve 750 engelli öğretmen ataması tercih tarihleri netlik kazandı. Peki engelli 750 öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak? 750 engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? İşte öğretmen ataması detayları.