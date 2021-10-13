750 öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor?

750 engelli öğretmen ataması hangi alanda hangi branşta olacak? Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi ancak engelli öğretmen ataması ile ilgili başvuru tarihleri, başvuru şartları ve başvuru kılavuzu MEB tarafından açıklanacak. Engelli öğretmen ataması için başvuruda bulunmak isteyen adaylar kadro ve branş dağılımını merak etmeye başladı. MEB 750 öğretmen atamasına ilişkin alan ve kontenjanları henüz açıklamadı. Şubat ayına yapılan engelli öğretmen ataması Aralık ayında yapılacak olan öğretmen ataması alan ve branş dağılımı konusunda yol gösterici olmakta. İşe 2021 Şubat engelli öğretmen ataması alan ve branş dağılımı listesi: