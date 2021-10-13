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Eğitim
13
750 öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor?

2021-10-13 10:09:59
750 öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor?

750 engelli öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır? Engelli 750 öğretmen ataması için ön başvurular ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmen atama sürecindeki takvimi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Aralık 2021 tarihinde atamasını gerçekleştireceklerini söylediği engelli 750 öğretmen ataması için başvuru tarihi, onay süreci ve 750 engelli öğretmen ataması tercih tarihleri netlik kazandı. Peki engelli 750 öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak? 750 engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? İşte öğretmen ataması detayları.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini söyleyen Bakan Özer,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini söyleyen Bakan Özer, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

#2
Foto - 750 engelli öğretmen ataması için başvurular ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8 - 12 Kasım tarihleri arasında alınacağını açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacak.

750 engelli öğretmen ataması için başvurular ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8 - 12 Kasım tarihleri arasında alınacağını açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacak.

#3
Foto - Engelli 750 öğretmen atama tercihleri ne zaman? 2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak.

Engelli 750 öğretmen atama tercihleri ne zaman? 2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak.

#4
Foto - Engelli öğretmen alımı şartları neler? Başvuru şartları hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak daha önceki alımlarda başvuru şartları şunlardı; 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak, 2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.) 3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

Engelli öğretmen alımı şartları neler? Başvuru şartları hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak daha önceki alımlarda başvuru şartları şunlardı; 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak, 2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.) 3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

#5
Foto - 4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak, 5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak, 5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

#6
Foto - 6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

#7
Foto - 7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,br> 9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, 10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,br> 9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, 10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

#8
Foto - 11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde 2 görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır. 12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır. 13. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.

11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde 2 görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır. 12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır. 13. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.

#9
Foto - 750 engelli öğretmen ataması hangi alanda hangi branşta olacak? Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi ancak engelli öğretmen ataması ile ilgili başvuru tarihleri, başvuru şartları ve başvuru kılavuzu MEB tarafından açıklanacak. Engelli öğretmen ataması için başvuruda bulunmak isteyen adaylar kadro ve branş dağılımını merak etmeye başladı. MEB 750 öğretmen atamasına ilişkin alan ve kontenjanları henüz açıklamadı. Şubat ayına yapılan engelli öğretmen ataması Aralık ayında yapılacak olan öğretmen ataması alan ve branş dağılımı konusunda yol gösterici olmakta. İşe 2021 Şubat engelli öğretmen ataması alan ve branş dağılımı listesi:

750 engelli öğretmen ataması hangi alanda hangi branşta olacak? Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi ancak engelli öğretmen ataması ile ilgili başvuru tarihleri, başvuru şartları ve başvuru kılavuzu MEB tarafından açıklanacak. Engelli öğretmen ataması için başvuruda bulunmak isteyen adaylar kadro ve branş dağılımını merak etmeye başladı. MEB 750 öğretmen atamasına ilişkin alan ve kontenjanları henüz açıklamadı. Şubat ayına yapılan engelli öğretmen ataması Aralık ayında yapılacak olan öğretmen ataması alan ve branş dağılımı konusunda yol gösterici olmakta. İşe 2021 Şubat engelli öğretmen ataması alan ve branş dağılımı listesi:

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