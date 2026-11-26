750 bin m2’lik alanda petrol hazinesi olduğu düşünülüyor: Doğu ilimizde yerin altına inilmesine karar verildi
Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Doğu ilimizdeki potansiyel rezerv için harekete geçildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Doğu ilimizdeki potansiyel rezerv için harekete geçildi.
Siirt’in Kurtalan ilçesi sınırları içinde bir adet sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ili, Kurtalan ilçesinde Beysatun köyü sınırları içinde AR/TPO/K/799 ruhsat numaralı sahada, Sıcaksu-1 tespit kuyusunda petrol aranacak.
Toplam 750 bin m2’lik alanda gerçekleştirilecek olan Projenin bedelinin 36 milyon lira olması bekleniyor.
Döner (Rotary) Sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında patlayıcı ile patlatma yapılacak.
Sondaj çalışması ile üretim değil, sadece bölgedeki petrol varlığını saptamak ve bulunan petrolün teknik özelliklerini netleştirmek amaçlanıyor. Arama çalışmaları sonrasında; kuyulardaki petrol debisi, kalitesi ve verimliliği gibi faktörler değerlendirilerek ileriye dönük üretim faaliyetlerine karar verilecek.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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