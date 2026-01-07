72 saatte 4 transfer mi? Bu olay gerçekleşirse Beşiktaşlılar çıldıracak...
Beşiktaş yönetimi transferlerle ilgili flaş kararı aldı ve büyük taarruz başlatıldı.
Beşiktaş yöneticisi Murat Kılıç, 'yeni transferleri kampa yetiştireceğiz' dedi. 10 Ocak'ta bitecek Antalya kampı öncesinde kalan 3 günde 4 transfer için camiayı heyecanlandırdı. Siyah-beyazlılar devre arasında sadece teknik yetenek değil; kariyerleri, sakatlık geçmişleri ve psikolojik analizleri ile de sınıfı geçen oyuncular transfer edecek.
Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği liste üzerinden devre arası transfer döneminde "hazır ve sorunsuz" oyuncularla kadrosunu takviye etmek istiyor.
Serkan Reçber ve Sergen Yalçın ikilisinin belirlediği oyuncular sadece teknik yetenek değil; kariyerleri, sakatlık geçmişleri ve psikolojik analizler üzerinden de en ince ayrıntısına kadar inceleniyor.
Yönetici Murat Kılıç, yabancı kontenjanının sonuna kadar kullanılacağını resmen açıkladı. Planlama ise şu şekilde: -Direkt ilk 11'e girecek, taraftarı heyecanlandıracak ve camiayı ayağa kaldıracak kalitede iki isim. -Ayrıca 2003 ve sonrası doğumlu, scout ekibinin onayından geçmiş 2 genç yetenek. Mevcut kadroda yer alan Svensson ve Jurasek kampa götürülmedi. Ayrılık kapıda. Yerlerine gelecek isimlerin "alışma süreci" ya da "adaptasyon sorunu" yaşamadan çıkıp işini yapması bekleniyor.
Yine Kılıç'a göe Beşiktaş, transfer listesindeki isimlerle ve menajerleriyle her konuda anlaştı. Ancak oyuncuların kulüplerinde düzenli oynamaları bonservis pazarlıklarını etkiliyor. Kılıç’ın "Büyük ihtimalle kampa yetiştireceğiz" sözleri ise önümüzdeki 72 saat içinde Beşiktaş için oldukça hareketli geçeceğine işaret.
Çünkü siyah-beyazlıarın 2 Ocak'ta başlayan kampı 10 Ocak Cumartesi günü sona erecek. Beşiktaş sadece futbolcu değil, karakter ve fiziksel güç transfer etmeyi hedefliyor. Öncelikli hedef, takımı hem mental hem de teknik olarak açılan puan farkına rağmen taraftarla barıştırmak. Uzun vadeli hedef ise gelecek sezon Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında sonuna kadar tutacak isimlerle iskelet oluşturmak.
