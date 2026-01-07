  • İSTANBUL
72 saatte 4 transfer mi? Bu olay gerçekleşirse Beşiktaşlılar çıldıracak...
72 saatte 4 transfer mi? Bu olay gerçekleşirse Beşiktaşlılar çıldıracak...

Beşiktaş yönetimi transferlerle ilgili flaş kararı aldı ve büyük taarruz başlatıldı.

Foto - 72 saatte 4 transfer mi? Bu olay gerçekleşirse Beşiktaşlılar çıldıracak...

Beşiktaş yöneticisi Murat Kılıç, 'yeni transferleri kampa yetiştireceğiz' dedi. 10 Ocak'ta bitecek Antalya kampı öncesinde kalan 3 günde 4 transfer için camiayı heyecanlandırdı. Siyah-beyazlılar devre arasında sadece teknik yetenek değil; kariyerleri, sakatlık geçmişleri ve psikolojik analizleri ile de sınıfı geçen oyuncular transfer edecek.

Foto - 72 saatte 4 transfer mi? Bu olay gerçekleşirse Beşiktaşlılar çıldıracak...

Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği liste üzerinden devre arası transfer döneminde "hazır ve sorunsuz" oyuncularla kadrosunu takviye etmek istiyor.

Foto - 72 saatte 4 transfer mi? Bu olay gerçekleşirse Beşiktaşlılar çıldıracak...

Serkan Reçber ve Sergen Yalçın ikilisinin belirlediği oyuncular sadece teknik yetenek değil; kariyerleri, sakatlık geçmişleri ve psikolojik analizler üzerinden de en ince ayrıntısına kadar inceleniyor.

Foto - 72 saatte 4 transfer mi? Bu olay gerçekleşirse Beşiktaşlılar çıldıracak...

Yönetici Murat Kılıç, yabancı kontenjanının sonuna kadar kullanılacağını resmen açıkladı. Planlama ise şu şekilde: -Direkt ilk 11'e girecek, taraftarı heyecanlandıracak ve camiayı ayağa kaldıracak kalitede iki isim. -Ayrıca 2003 ve sonrası doğumlu, scout ekibinin onayından geçmiş 2 genç yetenek. Mevcut kadroda yer alan Svensson ve Jurasek kampa götürülmedi. Ayrılık kapıda. Yerlerine gelecek isimlerin "alışma süreci" ya da "adaptasyon sorunu" yaşamadan çıkıp işini yapması bekleniyor.

Foto - 72 saatte 4 transfer mi? Bu olay gerçekleşirse Beşiktaşlılar çıldıracak...

Yine Kılıç'a göe Beşiktaş, transfer listesindeki isimlerle ve menajerleriyle her konuda anlaştı. Ancak oyuncuların kulüplerinde düzenli oynamaları bonservis pazarlıklarını etkiliyor. Kılıç’ın "Büyük ihtimalle kampa yetiştireceğiz" sözleri ise önümüzdeki 72 saat içinde Beşiktaş için oldukça hareketli geçeceğine işaret.

Foto - 72 saatte 4 transfer mi? Bu olay gerçekleşirse Beşiktaşlılar çıldıracak...

Çünkü siyah-beyazlıarın 2 Ocak'ta başlayan kampı 10 Ocak Cumartesi günü sona erecek. Beşiktaş sadece futbolcu değil, karakter ve fiziksel güç transfer etmeyi hedefliyor. Öncelikli hedef, takımı hem mental hem de teknik olarak açılan puan farkına rağmen taraftarla barıştırmak. Uzun vadeli hedef ise gelecek sezon Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında sonuna kadar tutacak isimlerle iskelet oluşturmak.

Çin'den ABD'nin uydu devletine rest: 'Bundan sonra size satmak yasak'
Dünya

Çin’den ABD’nin uydu devletine rest: ‘Bundan sonra size satmak yasak’

Çin, güvenlik gerekçesiyle askeri ve sivil amaçla kullanılabilen bazı ürünlerin Japonya’ya ihracatını durdurduğunu açıkladı.
Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi
Gündem

Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi

Eskişehir'de yeniden görülen "ihaleye fesat karıştırma" davasında mütalaa açıklandı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyüke..
Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak
Ekonomi

Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranı yüzde 12,19 olurken memur emeklisine yapılan yüzde 18,60'lık zam diğer emeklilerin tepkisini topladı. ..
Afrika'da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!
Gündem

Afrika’da tarihe geçecek anlar: Gambiyalı askerin sözleri Türk doktoru ağlattı!

Afrika'nın kalbi Gambia'da gönüllü sağlık hizmetleri veren bir Türk doktor, unutulmaz bir an yaşadı. Bansang'dan başkent Banjul'a dönüş yol..
Caracas kan gölüne döndü! ABD'nin Venezuela baskınında bilanço ağırlaşıyor
Gündem

Caracas kan gölüne döndü! ABD'nin Venezuela baskınında bilanço ağırlaşıyor

ABD özel kuvvetlerinin 3 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirdiği "Güney Mızrağı" operasyonunun dumanı tüterken, operasyon sırasındaki can kayıp..
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Gündem

Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından yapılan kanlı operasyonla zorla New York'a götürülmesi hakkınd..
