72 saatte 4 transfer mi? Bu olay gerçekleşirse Beşiktaşlılar çıldıracak...

Çünkü siyah-beyazlıarın 2 Ocak'ta başlayan kampı 10 Ocak Cumartesi günü sona erecek. Beşiktaş sadece futbolcu değil, karakter ve fiziksel güç transfer etmeyi hedefliyor. Öncelikli hedef, takımı hem mental hem de teknik olarak açılan puan farkına rağmen taraftarla barıştırmak. Uzun vadeli hedef ise gelecek sezon Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında sonuna kadar tutacak isimlerle iskelet oluşturmak.