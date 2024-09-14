70’li ve 80’li yılların sembolü Citroen CX 50 yaşında!

Citroen CX, Citroen ve Peugeot markalarının birleştiğinin ilan edilmesinden iki ay sonra Ağustos 1974'te resmi olarak tanıtıldı. Test için kullanılan 22 adet CX 2000 ve CX 2200, 1974 Arktik Yarışı adında 3 bin 400 kilometrelik altı günlük turun bir parçası olarak Paris'te Champs-Elysees Caddesi'ndeki Citroen mağazasına dikkati çekici bir dönüş yaptı. Direksiyonda, bir yıl önce 2CV ile 1973 Afrika Yarışına katılan 22 genç vardı. 28 Ağustos 1974'te tanıtılan CX 2000, sonraki ekim ayında düzenlen Paris Otomobil Fuarı'nda büyük ilgi gördü. Citroen standının yıldızı, hemen yenilikçi bir otomobil olarak kabul gördü. Öncülerinden, Citroen imajının bir parçası olan önden çekişi, hidropnömatik süspansiyonu ve çift devreli yüksek basınçlı ve servo destekli disk frenleri miras alan CX, kendine özgü yeniliklere de sahipti. Citroen CX’in dört silindirli motoru, ağırlık dağılımını ve yol tutuşunu daha da optimize etmek üzere ön aks çıkıntısına yerleştirilmişti ve öne doğru eğik konumlandırılmıştı. Üstün konfor seviyesi için, monokok gövde 16 adet elastik bağlantıyla bir yardımcı şasiye bağlanmıştı. Bunlar, ön ve arka akslardan, ayrıca motor ve şanzımandan gelen gürültü ve titreşimi filtreliyordu.