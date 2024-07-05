2024-07-05 11:09:21 70 yaşındaki kadının kulağında hareket eden kene görüldü
Bitlis’in Tatvan ilçesinde 70 yaşındaki kadın hastanın kulağına giren kene başarıyla çıkartıldı. Tatvan ilçesinin bir köyünde yaşayan 70 yaşındaki kadın hasta, sabah uyandığında kulağında bir şeylerin hareket ettiğini hissetti. Tatvan Devlet Hastanesi acil servisine başvuran kadın hasta, doktorların kulağında hareket halinde olan keneyi tespit etmesinin ardından Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Hakan Tuhan’a sevk etti. Op. Dr. Hakan Tuhan, kısa süreli operasyonla 70 yaşındaki kadın hastanın kulağında hareket halinde olan keneyi başarıyla çıkarttı. 10 gün boyunca takibi yapılan hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldu.