70 yaşındaki kadının kulağında hareket eden kene görüldü

Vücudun açıkta kalan kısımlarına sinek kovucu ilaçlar sürülebilir. En güzel yöntem eve gidince soyunup vücuda tutunmuş bir kene var mı diye kişinin kendini kontrol etmesidir. Kene tutunduğunu algıladığımızda 1-2 saat içerisinde bir sağlık kuruluşuna başvurabilecek imkân söz konusu ise başvurmalarını, böyle bir imkân söz konusu değilse kendilerinin çıkarmasını istiyoruz. Kene çıkarma işlemi basit ama dikkat gerektiren bir işlem. Bu işlemdeki en önemli nokta kenenin midesini bulandırmamak ve kusturmamaktır. Üzerine kolonya, tentürdiyot, aseton ve zeytinyağı gibi ürünler sürülmemesi lazım. Bunlar kenenin kusmasına ve muhtemel toksinlerin hastaya enjekte etmesine sebep olabilir. Bir pense, cımbız ya da bir ip yardımıyla çivi çıkarır gibi kenenin gövdesine zarar vermeden çıkarmak gerekiyor. Çıkardıktan sonra da çıplak elle temas etmemek de önemlidir” şeklinde konuştu.