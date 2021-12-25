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Hayat-Aktüel
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7 yaşındaki engelli kız, yürüme robotuna kavuştu

2021-12-25 16:10:40
7 yaşındaki engelli kız, yürüme robotuna kavuştu

Uşak'ta doğuştan çok sayıda hastalığı nedeniyle yürüyemeyen ve oturamayan görme engelli 7 yaşındaki Şeyma Lina, belediyenin başlattığı kampanyayla alınan klinik yürüme robotuyla ilk adımını attı.

#1
Foto - Semiha ve Bahri Otur çiftinin tek çocukları Şeyma, doğumunun ardından saptanan Konjenital Toksoplazma Enfeksiyonu'na bağlı skolyoz, serebral palsi, zeka geriliği ve halk arasında

Semiha ve Bahri Otur çiftinin tek çocukları Şeyma, doğumunun ardından saptanan Konjenital Toksoplazma Enfeksiyonu'na bağlı skolyoz, serebral palsi, zeka geriliği ve halk arasında "kendine zarar verme" olarak bilinen self mutilasyon gibi hastalıklarla mücadele etmeye başladı.

#2
Foto - Kalça çıkığı nedeniyle yürüyemeyen, oturamayan ve görme kaybı bulunan Şeyma'nın annesi, kızının tedavisi ve rehabilitasyonu için Uşak Belediyesinden destek istedi.

Kalça çıkığı nedeniyle yürüyemeyen, oturamayan ve görme kaybı bulunan Şeyma'nın annesi, kızının tedavisi ve rehabilitasyonu için Uşak Belediyesinden destek istedi.

#3
Foto - Aileyi ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın, klinik yürüme robotuna ihtiyaç duyulduğunu öğrenmesinin ardından yardım kampanyası başlatıldı.

Aileyi ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın, klinik yürüme robotuna ihtiyaç duyulduğunu öğrenmesinin ardından yardım kampanyası başlatıldı.

#4
Foto - Hayırseverlerin desteğiyle alınan yürüme robotu, Çakın'ın yaptığı ziyaretle aileye teslim edildi.

Hayırseverlerin desteğiyle alınan yürüme robotu, Çakın'ın yaptığı ziyaretle aileye teslim edildi.

#5
Foto - Klinik yürüme robotuyla Şeyma'nın adım atmasını sevinçle takip eden anne Semiha Otur, gazetecilere, kızının birçok hastalığının olduğunu, tedavisini yaptırmakta zorlandıklarını söyledi. Şeyma'nın durumuyla herkesin yakından ilgilendiğini ifade eden Otur,

Klinik yürüme robotuyla Şeyma'nın adım atmasını sevinçle takip eden anne Semiha Otur, gazetecilere, kızının birçok hastalığının olduğunu, tedavisini yaptırmakta zorlandıklarını söyledi. Şeyma'nın durumuyla herkesin yakından ilgilendiğini ifade eden Otur, "Kimse umursamazlık yapmadı. ‘Mesaim bitti, ben gidiyorum’ demedi. Bu sürprizle beni ve kızımı çok mutlu ettiler. Artık Şeyma’nın da severek kullanabileceği, çektiği ağrıları hafifleteceği bir yürüteci var. Çok mutluyuz." dedi. Kızının zorlu tedavi ve operasyon sürecine destek için de yardım kampanyasının devam ettiğini anlatan Otur, tedavi sayesinde çocuğunun algısının yükseldiğini, küçük adımlar atmaya başladığını ve belirli mesafeye kadar görmeye başladığını belirtti.

#6
Foto - Belediye Başkanı Çakın ise ender görülen rahatsızlıkları bulunan Şeyma Lina'nın yaşam konforunu iyileştirmek için çalıştıklarını belirterek,

Belediye Başkanı Çakın ise ender görülen rahatsızlıkları bulunan Şeyma Lina'nın yaşam konforunu iyileştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Şifa olmasını umduğumuz cihazı hayırseverlerimiz vasıtasıyla Konya’dan temin ettik. Bugün de sürpriz yaparak kendisine teslim ettik. İnşallah bu cihazın evladımızın yürüyebilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tabii daha bu sürecin başında. Tedavi sürecinde de inşallah Uşak Belediyesi olarak daima evladımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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