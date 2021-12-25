7 yaşındaki engelli kız, yürüme robotuna kavuştu

Klinik yürüme robotuyla Şeyma'nın adım atmasını sevinçle takip eden anne Semiha Otur, gazetecilere, kızının birçok hastalığının olduğunu, tedavisini yaptırmakta zorlandıklarını söyledi. Şeyma'nın durumuyla herkesin yakından ilgilendiğini ifade eden Otur, "Kimse umursamazlık yapmadı. ‘Mesaim bitti, ben gidiyorum’ demedi. Bu sürprizle beni ve kızımı çok mutlu ettiler. Artık Şeyma’nın da severek kullanabileceği, çektiği ağrıları hafifleteceği bir yürüteci var. Çok mutluyuz." dedi. Kızının zorlu tedavi ve operasyon sürecine destek için de yardım kampanyasının devam ettiğini anlatan Otur, tedavi sayesinde çocuğunun algısının yükseldiğini, küçük adımlar atmaya başladığını ve belirli mesafeye kadar görmeye başladığını belirtti.