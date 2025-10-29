7 defa geri döndü! Mağaradaki korkunç sır tam 10 yıl sonra çözüldü

Daraltılmış baz çalışmasına ilişkin 3 yeminli bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, Ergani ilçe merkezi, Çermik ilçesi girişi ve çıkışı ile Gülizar B'nin cesedinin bulunduğu Petekkaya Mahallesi'ndeki mağara içinde ve çevresinde ana baz, yan baz ve ara bazların tespit edildiği belirtildi. Raporda, tespit edilen şu bilgilere yer verildi: "Cep telefonunun verdiği baz sinyaline göre şüpheli Mehmet Biroğlu'nun 13 Temmuz 2015'te İzmir'den Diyarbakır'a geldiği belirlendi. Ailesinin Gülizar B. için kayıp ihbarında bulunduğu 29 Temmuz 2015'te saat 09.46 ve saat 10.07 sıralarında Biroğlu'nun Elazığ'ın Maden ilçesinden aşağıya doğru olan bölge civarında telefonunun baz verdiği, bu görüşmeden sonra telefonun kapandığı ya da kapatıldığı belirlendi. Telefon 31 Temmuz 2015'te saat 09.43 sıralarında İzmir'de açıldı ve yaklaşık 3 gün boyunca kapalı kaldı. Bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilmektedir. Şüphelinin telefonu, 12 Ocak 2016'da saat 21.56, 14 Ocak 2016'da 22.40, 15 Ocak 2016'da 18.15, 16 Ocak 2016'da 17.15 ve 17.26, 17 Ocak 2016'da 21.21, 18 Ocak 2016'da 18.15, 20 Ocak 2016'da ise 20.30 sıralarında maktul Gülizar B'nin cesedinin bulunduğu bölge ve civarında baz verdiği değerlendirilmektedir."