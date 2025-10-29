  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
7 defa geri döndü! Mağaradaki korkunç sır tam 10 yıl sonra çözüldü

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
7 defa geri döndü! Mağaradaki korkunç sır tam 10 yıl sonra çözüldü

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 10 yıl önce işlenen vahşi cinayet, JASAT’ın daraltılmış baz çalışmasıyla aydınlatıldı. Gülizar B.’nin cesedini yaktığı iddia edilen zanlının, olay sonrası aynı mağaraya 7 defa gittiği tespit edildi. Katil zanlısının her hareketi dakika dakika raporlara yansıdı.

#1
Foto - 7 defa geri döndü! Mağaradaki korkunç sır tam 10 yıl sonra çözüldü

Diyarbakır'da 10 yıl önce 27 yaşındaki Gülizar B'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının, olayın ardından cesedin bulunduğu mağaraya 7 kez gittiği daraltılmış baz çalışmasıyla tespit edildi. Çermik'te 9 Ağustos 2015'te kırsaldaki bir mağarada cesedi yakılmış halde bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kriminal Şube Müdürlüğü ile Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu. Özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarla 10 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili tutuklanan şüpheli Mehmet Biroğlu'nun (42) cinayetin ardından olay yerine 7 kez gittiği daraltılmış baz çalışmasıyla belirlendi.

#2
Foto - 7 defa geri döndü! Mağaradaki korkunç sır tam 10 yıl sonra çözüldü

Daraltılmış baz çalışmasına ilişkin 3 yeminli bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, Ergani ilçe merkezi, Çermik ilçesi girişi ve çıkışı ile Gülizar B'nin cesedinin bulunduğu Petekkaya Mahallesi'ndeki mağara içinde ve çevresinde ana baz, yan baz ve ara bazların tespit edildiği belirtildi. Raporda, tespit edilen şu bilgilere yer verildi: "Cep telefonunun verdiği baz sinyaline göre şüpheli Mehmet Biroğlu'nun 13 Temmuz 2015'te İzmir'den Diyarbakır'a geldiği belirlendi. Ailesinin Gülizar B. için kayıp ihbarında bulunduğu 29 Temmuz 2015'te saat 09.46 ve saat 10.07 sıralarında Biroğlu'nun Elazığ'ın Maden ilçesinden aşağıya doğru olan bölge civarında telefonunun baz verdiği, bu görüşmeden sonra telefonun kapandığı ya da kapatıldığı belirlendi. Telefon 31 Temmuz 2015'te saat 09.43 sıralarında İzmir'de açıldı ve yaklaşık 3 gün boyunca kapalı kaldı. Bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilmektedir. Şüphelinin telefonu, 12 Ocak 2016'da saat 21.56, 14 Ocak 2016'da 22.40, 15 Ocak 2016'da 18.15, 16 Ocak 2016'da 17.15 ve 17.26, 17 Ocak 2016'da 21.21, 18 Ocak 2016'da 18.15, 20 Ocak 2016'da ise 20.30 sıralarında maktul Gülizar B'nin cesedinin bulunduğu bölge ve civarında baz verdiği değerlendirilmektedir."

#3
Foto - 7 defa geri döndü! Mağaradaki korkunç sır tam 10 yıl sonra çözüldü

Raporda ayrıca Mehmet Biroğlu'nun kullandığı telefonun Gülizar B. kaybolmadan önce 19 Ocak 2015'te saat 16.22'de de cesedin bulunduğu bölgede baz verdiği kaydedildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyası, "yetkisizlik kararı" ile Ergani Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

#4
Foto - 7 defa geri döndü! Mağaradaki korkunç sır tam 10 yıl sonra çözüldü

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Dosya şüphelisi Mehmet Biroğlu, Gülizar B'nin cesedini olay mahallinde bulunan balta ile yok etmeye çalışmıştır. Şüpheli daha sonra cesedi yakmak suretiyle yok etmeye yönelik eylemlerine devam etmiştir. Olayın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen herhangi bir pişmanlık bulgusu göstermeksizin tasarlamak suretiyle Gülizar B'yi öldürmüştür. Daraltılmış baz çalışmasıyla da şüphelinin olay yerine daha sonra defalarca gittiği tespit edilmiştir. Şikayetçinin başvurusuna konu olayın cereyan ettiği yerin yargı çevremizin dışında bulunduğu anlaşılmıştır. Başsavcılığımızın yer itibarıyla yetkisizliğine, evrakın gereğinin takdir ve ifası için Ergani Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine CMK'nin 12. ve devamı maddeleri uyarınca karar verildi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem mahkemede yine şov yaptı! 1.5 milyarlık villaları nasıl aldınız sorusuna şiirle cevap verdi
Gündem

Ekrem mahkemede yine şov yaptı! 1.5 milyarlık villaları nasıl aldınız sorusuna şiirle cevap verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluk iddiaları mahkeme salonuna taşınırken, Ekrem İmamoğlu’nun sorulara ciddi yanıtlar verme..
AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı
Dünya

AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Avrupa, Rus korkusunu iliklerine kadar yaşıyor. Korkudan silahlanan ve askerliği zorunlu hale getirmeye başlayan Avrupa’da bir çok ülke gibi..
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Rezalete tepkiler çığ gibi
Gündem

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Rezalete tepkiler çığ gibi

Edirne'de bir eğlence mekânında düzenlenen maskeli baloda yaşanan çirkin görüntüler, bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Üzerinde imam cübbesi,..
İngiliz havayolu şirketi iflas etti: Uçuşlar durdu!
Dünya

İngiliz havayolu şirketi iflas etti: Uçuşlar durdu!

İngiliz havayolu şirketi Eastern Airways, artan maliyetler ve zayıf talep nedeniyle iflas korumasına başvurduğunu duyurdu. Yeniden yapılanma..
CHP’lilerin hasetten iyice gözleri döndü! Ali Mahir Erdoğan'ın Anıtkabir'deki sözlerine kafayı taktı
Siyaset

CHP’lilerin hasetten iyice gözleri döndü! Ali Mahir Erdoğan'ın Anıtkabir'deki sözlerine kafayı taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin en büyük talihsizliği” dediği ana muhalefet partisi CHP, haseti iyice siyasetin önüne koy..
Tarlada ölümcül virüs! Kimse fark etmemiş
Dünya

Tarlada ölümcül virüs! Kimse fark etmemiş

ABD’nin güney eyaletlerindeki pamuk tarlalarında yaklaşık 20 yıldır fark edilmeden yayılan yeni bir virüs tehdidi tespit edildi. Son bulgula..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23