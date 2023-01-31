6'lı Masa mutfağından siyasal aşure!

6'lı masa dün LGBT ve HDP'ye göz kırpan ortak mutabakat metnini kamuoyu ile paylaştı. Toplantıyı takip eden Okan Müderrisoğlu hem salondaki havayı hem de ortak mutabakat metni olarak açıklanan maddeleri değerlendirdi. 'Bize ilginç bir metin sunuldu' diyen Müderrisoğlu "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir beyanatı, birkaç kararnamesi ve bir haftalık Meclis mesaisi çağrısı ile Millet İttifakı'nın vaatlerinin onda dokuzunu boşa çıkarabilir" ifadesini kullandı. İşte 6'lı masanın vaaatlerine ilişkin çarpıcı değerlendirme...