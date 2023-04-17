  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
621 aileye yuva olacak!

2023-04-17 16:38:36
621 aileye yuva olacak!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hazırlanan konteyner kentte, çevre düzenlemeleri sürüyor.

#1
Foto - 621 aileye yuva olacak!

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bir yandan yaralar sarılırken bir yandan afetzedelerin barınma ihtiyacı gideriliyor.

#2
Foto - 621 aileye yuva olacak!

Bu çerçevede depremlerden etkilenen Diyarbakır'da evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 621 aile için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 55 bin metrekare alanda kurulumu süren konteyner kent tamamlanma aşamasına geldi.

#3
Foto - 621 aileye yuva olacak!

Bu haftadan itibaren afetzedelerin yerleştirilmesi düşünülen konteyner kentin çevre düzenlemeleri yapılırken, çocuk oyun parkı, sağlık tesisi, çamaşırhane, market, mescit ve basketbol sahası da yerleştirildi.

#4
Foto - 621 aileye yuva olacak!

621 ailenin barınabileceği konteyner kentte çevre düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra afetzedelerin yerleştirilmesi planlanıyor.

Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'nin (k.s.) sözleri üzerinden hedefe konulan İhsan Şenocak Hoca, linç kampanyasına böyle cevap verdi!
Gündem

Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'nin (k.s.) sözleri üzerinden hedefe konulan İhsan Şenocak Hoca, linç kampanyasına böyle cevap verdi!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Yeni Akit'te bir köşe yazısındaki röportajının muhalif medya tarafından bağlamından kopartılıp hedef haline get..
O sonuçlar, Fatih Altaylı'yı yerinden hoplattı! Adamın ayarları fena bozuldu
Medya

O sonuçlar, Fatih Altaylı'yı yerinden hoplattı! Adamın ayarları fena bozuldu

Ne idiği belirsiz anketleri referans alıp Millet İttifakı’nı pohpohlayan Fatih Altaylı, yemin billah ederek “Vallahi benim elimdeki hiçbir a..
Küçük Ekrem'in dramı! Bunu kime yutturacaksın İmamoğlu
Medya

Küçük Ekrem'in dramı! Bunu kime yutturacaksın İmamoğlu

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Çocukken Turgut Özal beni yolda gördü, yanağımı okşadı. Ama koruması beni itekledi. Buna hâlâ üzülüyor..
İngilizleri şaşkına çeviren keşif: Biz mumla ararken Türkler bir anda buldu
Ekonomi

İngilizleri şaşkına çeviren keşif: Biz mumla ararken Türkler bir anda buldu

İngiltere merkezli Financial Times, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Eski istihbaratçıdan kan donduran
Medya

Eski istihbaratçıdan kan donduran "seçim" iddiası! Eyvah ki ne eyvah

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, 14 Mayıs gecesine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Bayraktar TB2 SİHA verdiğimiz Ukrayna'dan Türkiye'ye çok ama çok büyük ayıp!

Bayraktar TB2 SİHA verdiğimiz Ukrayna'dan Türkiye'ye çok ama çok büyük ayıp!

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23