60 bin ton havuç için bekleniyor

Kırıkhan, Reyhanlı, Kumlu, Antakya ve Belen ilçelerinde havuç ekiminin yoğun bir şekilde yapıldığını aktaran Çolakoğlu, "Bu yıl yaklaşık 16-17 bin dekar alanda 60 bin tonun üzerinde bir rekolte bekleniyor. Dekara verimiz 3-5 ton arasında değişiyor. Havuçların, yurt içinin yanı sıra özellikle Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan ve Rusya'ya ihracatı yapılmaktadır." diye konuştu.