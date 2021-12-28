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60 bin ton havuç için bekleniyor

2021-12-28 11:41:15
60 bin ton havuç için bekleniyor

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Amik Ovası'nda hasadına başlanan havuçta 60 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

#1
Foto - Sabahın erken saatlerinde yağışlar dolayısıyla çamurlu tarlalara gelen tarım işçileri, havuçların sökümünü yaparak çuvallara dolduruyor.

Sabahın erken saatlerinde yağışlar dolayısıyla çamurlu tarlalara gelen tarım işçileri, havuçların sökümünü yaparak çuvallara dolduruyor.

#2
Foto - Toplanan havuçlar daha sonra traktörlere yüklenerek temizlenmek üzere yıkama tesislerine gönderiliyor.

Toplanan havuçlar daha sonra traktörlere yüklenerek temizlenmek üzere yıkama tesislerine gönderiliyor.

#3
Foto - Burada çamur kaplı havuçlar, suyla yıkanıp, kadınlar tarafından paketlenerek yurt içi ve dışına satılıyor.

Burada çamur kaplı havuçlar, suyla yıkanıp, kadınlar tarafından paketlenerek yurt içi ve dışına satılıyor.

#4
Foto - Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, kentin havuç üretimiyle Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, kentin havuç üretimiyle Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

#5
Foto - Kırıkhan, Reyhanlı, Kumlu, Antakya ve Belen ilçelerinde havuç ekiminin yoğun bir şekilde yapıldığını aktaran Çolakoğlu,

Kırıkhan, Reyhanlı, Kumlu, Antakya ve Belen ilçelerinde havuç ekiminin yoğun bir şekilde yapıldığını aktaran Çolakoğlu, "Bu yıl yaklaşık 16-17 bin dekar alanda 60 bin tonun üzerinde bir rekolte bekleniyor. Dekara verimiz 3-5 ton arasında değişiyor. Havuçların, yurt içinin yanı sıra özellikle Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan ve Rusya'ya ihracatı yapılmaktadır." diye konuştu.

#6
Foto - Bu yıl yağışların iyi olmasının havucun verimini de etkilediği aktaran Çolakoğlu, üreticilerin hem fiyattan hem de verimden mutlu olduğunu belirtti.

Bu yıl yağışların iyi olmasının havucun verimini de etkilediği aktaran Çolakoğlu, üreticilerin hem fiyattan hem de verimden mutlu olduğunu belirtti.

#7
Foto - Hasadı devam eden havucun kilogram fiyatının 2,2 liraya kadar çıktığını dile getiren Çolakoğlu, ihracatı da yapılan ürünün kent ekonomisine yaklaşık 90 milyon liranın üzerinde katkı sağladığını söyledi.

Hasadı devam eden havucun kilogram fiyatının 2,2 liraya kadar çıktığını dile getiren Çolakoğlu, ihracatı da yapılan ürünün kent ekonomisine yaklaşık 90 milyon liranın üzerinde katkı sağladığını söyledi.

#8
Foto - Havuç üreticisi Yunus Emre Ekerbiçer de 1500 dekarlık alanda havuç ektiğini, dönüme yaklaşık 5 ton ürün aldığını anlattı.

Havuç üreticisi Yunus Emre Ekerbiçer de 1500 dekarlık alanda havuç ektiğini, dönüme yaklaşık 5 ton ürün aldığını anlattı.

#9
Foto - Ürünün veriminden ve fiyatından memnun olduklarını ifade eden Ekerbiçer,

Ürünün veriminden ve fiyatından memnun olduklarını ifade eden Ekerbiçer, "İç piyasayla birlikte Bulgaristan ve Romanya'ya ihracatımıza devam ediyoruz." dedi.

#10
Foto - Üretici Paşa İkizoğlu, 2 bin dekarlık alanda havuç ektiğini sezon başı olmasına rağmen verimin iyi olduğunu belirtti.

Üretici Paşa İkizoğlu, 2 bin dekarlık alanda havuç ektiğini sezon başı olmasına rağmen verimin iyi olduğunu belirtti.

#11
Foto - İlk hasatta dönüme 5 ton hasat yaptığını, hava şartlarının olumlu gitmesi halinde dönüme 7 ton ürün almayı hedeflediğini aktaran İkizoğlu, fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.

İlk hasatta dönüme 5 ton hasat yaptığını, hava şartlarının olumlu gitmesi halinde dönüme 7 ton ürün almayı hedeflediğini aktaran İkizoğlu, fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.

#12
Foto - Tarım işçisi Hakan Kaya, sabahın erken saatinde başladıkları hasadın akşama kadar sürdüğünü ve yaklaşık 90 lira yevmiye aldıklarını dile getirdi.

Tarım işçisi Hakan Kaya, sabahın erken saatinde başladıkları hasadın akşama kadar sürdüğünü ve yaklaşık 90 lira yevmiye aldıklarını dile getirdi.

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