6 yıllık sabır, 4 metrelik eser! İşte Dünyanın en büyük el yazması Kur’an-ı Kerim’i

Babasının Kur'an-ı Kerim'i yazdığı odanın kapısını genellikle kapalı tuttuklarını, bazen hava alması için açık bıraktıklarında içeri girip bakanların şaşırdığını belirten Zaman, şunları kaydetti: "Mesela medresede bir tane hoca var. İlk kez gördüğünde çok şaşırmıştı, 'Maşallah' demişti, gözleri büyümüştü. Sonra 10 kere daha gördü, her seferinde aynı tepkiyi verdi. Camide öğrencilere gösterirken öğrenciler de bayağı sevmişlerdi, beğenmişlerdi. Geldiler babamın yanına, tebrikler olsun, el öpme olsun... İrademizi yükseltiler, sağ olsunlar. Değerli olduğunu görünce bizim için de mutluluk hissi oluştu." Eseri kapatıp, başına bir şey gelmemesi için korunaklı hale getireceklerini dile getiren Zaman, "Çünkü bunlar kağıt sonuçta. Herhangi bir yangında ya yırtılır ya da yanar. Sergilenmesini elbet isteriz. Ama Türkiye'de mi dışarıda mı? Bunu bilemeyiz. Biz sadece şu an bitirdikten sonra yayımlayacağız. Almak isteyen ulaşır, sergilemek isteyen ulaşır." ifadelerini kullandı. Zaman, eserin Türkiye'de kalmasının kendileri için de daha güzel olacağını belirterek, "Çünkü biz, bunu Türkiye adına yaptık. Türkiye'nin sanata verdiği değer adına yaptık. Tarihe baktığımız zaman Osmanlı döneminde hat sanatı çok büyük ilgi görmüş. Tabii ki bu Kur'an olarak değerlidir zaten ancak hat sanatı daha çok Türkiye'de değer gördüğü için Türkiye'de kalsın isteriz. Türkiye'nin arşivine bir eser eklemek bizim için daha güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.