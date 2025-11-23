5’inci kuşak üretim başladı! Doktorluğu bıraktı, tropik seraya geçti

Mustafa Güzelsoy, tropikal meyve üretimine yöneldiklerini söyleyerek, "Mango ve avokado gibi tropikal meyvelerin Türkiye’de tüketimi giderek artıyor. Biz de pazarın geleceğini görerek seramızı kurduk ve üretime başladık. Çiftçilik geleneğimizi Damla ile 5'inci kuşağa aktarıyoruz" dedi. Güzelsoy, 4 kuşaktan beri narenciye bahçelerinin olduğunu ve artık narenciye sektörünün kentte doygunluğa ulaştığını anlattı. Farklı fikirlere yöneldiğini ifade eden Güzelsoy, "Geleceğini gördüğümüz tropikal meyve yetiştiriciliğinde, 40 dönüm avokado serası ve 30 dönüm mango serası kurarak faaliyete geçtik. Devlet bankasının teşvikinden faydalanarak bu bahçeyi açtık. Ağaçlarımızın bakımlarını güzelce yapıyoruz, iyi ilgileniyoruz, ağımızı genişleterek çok daha büyütmek istiyoruz" diye konuştu.