5’inci kuşak üretim başladı! Doktorluğu bıraktı, tropik seraya geçti

Atalarının mesleğini devam ettirmenin gururunu yaşadığını belirten Damla Güzelsoy da ülkeye katkı sağlamak açısından bu işe heveslendiğini dile getirdi. Güzelsoy, "Küçükken babamın doktorluğunun yanı sıra tarlalarımız da vardı. Oraya babamla birlikte gelerek ondan burada çalışma prensibini öğrendim. Küçük küçük projelerle aslında beni eğitmeye başlamıştı. Genlerime işlediği için farklı bir kariyer düşünmedim açıkçası. Endüstri mühendisliğini ise bu nedenle tercih ettim. Sera işi yaparken açık alanda da bizim ağaçlarımız ve meyvelerimiz var. Don olsun, dolu yağışları olsun, bizi çok etkiledi. Yaşanan son felaketler, ürünlerimizi örtü altına veya file altına geçirmemiz, iklim değişikliğine karşı nasıl korunmamız gerektiğini gösterdi” diye konuştu. Kadın girişimcilerin bu tarz işlere yönlenmesinin artık önünün açıldığını aktaran Güzelsoy, “İçerisinde bulunduğum süreçte, buradaki insanlar artık 10 sene önceki gibi değil; kadınları ve gençleri tarımda daha çok görmeye alıştı. Benim bulunduğum toplulukta genç ve kadın çiftçiler hala az ancak arkamızda bir başarımız olduğu için artık ciddiye alınmaya başladık. Biz kadınlar olarak birbirimizi çok destekliyoruz. Her zaman birbirimizin arkasındayız. Umarım bu destek her alanda artarak ilerler ve güçleniriz" ifadelerini kullandı.